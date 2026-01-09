Polacy omijają ją szerokim łukiem, a dietetycy chwalą. Ta ryba ma mało kalorii i dużo białka

Specjaliści radzą, by jeść ryby przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Polacy coraz chętniej stosują się do tych zaleceń. Ich wybory na ogół bywają jednak dość monotonne. Najczęściej sięgają po łososia, a inne produkty ignorują. Niektóre wręcz omijają szerokim łukiem. Jednym z najbardziej niedocenianych „skarbów mórz” jest mintaj. Sprawdź, czemu warto sobie o nim przypomnieć.

Dlaczego warto jeść mintaja?

Mintaj należy do ryb niskokalorycznych (w 100 gramach ma około 66-94 kcal). Jednocześnie dostarcza sporych ilości białka (od 15 do 20 g w stugramowej porcji). Warto podkreślić, że ten makroskładnik odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wielu narządów. Jest podstawowym budulcem tkanek i ułatwia ich regenerację. Wpływa też pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Zapewnia długie uczucie sytości i usprawnia metabolizm. Jego trawienie zmusza organizm do zużywania większych ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Badanie przeprowadzone przez jedną z niezależnych japońskich firm w 2020 roku wykazało, że białko pochodzące z dzikiego mintaja alaskańskiego jest łatwo przyswajane i wyjątkowo dobrze wykorzystywane przez organizm, na przykład do odbudowy tkanek czy produkcji enzymów. Co więcej, jego jakość dorównuje nawet białku jaja, które od lat uznawane jest za punkt odniesienia w ocenie wartości odżywczej protein w diecie. Dzięki temu nawet stosunkowo niewielka porcja mintaja może przynieść wymierne korzyści żywieniowe, bo ciało potrafi naprawdę dobrze spożytkować dostarczone aminokwasy.

Mięso mintaja zawiera też wiele cennych mikroelementów. Znajdziemy w nim między innymi fosfor, cynk, selen, witaminy z grupy B, wapń, magnez czy potas. „Choć mintaj nie dostarcza znaczących ilości kwasów omega-3 charakterystycznych dla ryb tłustych, nadal może przyczyniać się do profilaktyki chorób układu krążenia. Aktualne badania potwierdzają, że spożycie chudych ryb, do których należy mintaj, powiązane jest z niższym ryzykiem zespołu metabolicznego, obniżeniem poziomu triglicerydów oraz wzrostem poziomu cholesterolu HDL (tzw. dobry cholesterol)”– zauważa dietetyczka Paulina Styś-Nowak w jednym z arykułów opublikowanych w sieci.

Czy mintaj jest zanieczyszczony?

Mintaj jest zaliczany do ryb o niskim poziomie zanieczyszczeń. Dlatego może być bezpiecznie włączony do diety seniorów, kobiet w ciąży, a także małych dzieci. Jak wskazują eksperci z Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego w ciągu tygodnia można spożyć aż 11 kilogramów tej ryby, nie narażając się na szkodliwe działanie rtęci. W przypadku dioksyn ten „pułap” jest jeszcze wyższy i wynosi aż 65 kg.

