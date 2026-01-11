Polacy go omijają, a seniorzy nie powinni. Ten ser po 60. roku życia robi dużą różnicę

Czym kierujesz się, wybierając nabiał? Wiele osób bierze pod uwagę przede wszystkim swoje przyzwyczajenia. Sięga po to, co znane i lubiane. W efekcie wiele naprawdę dobrych i wartościowych produktów zalega na półkach, nie budząc dużego zainteresowania. Warto to zmienić i poznać jedną z najbardziej niedocenianych „perełek”, jakie znajdują się w ofercie sklepów – sery z mleka owczego. Włączenie ich do jadłospisu może przynieść wiele korzyści w szczególności osobom po sześćdziesiątym roku życia. Sprawdź dlaczego.

Dlaczego specjaliści polecają sery owcze seniorom?

Ten nabiał swoje cenne właściwości zawdzięcza produktowi, z którego jest wytwarzany. Wzięły go „pod lupę” badaczki z Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Edyta Molik, Klaudia Stańko oraz Zuzanna Flis. Podzieliły się swoimi spostrzeżeniami w artykule pod tytułem „Prozdrowotne znaczenie substancji bioaktywnych mleka owczego”. Zauważyły, że ma ono wyjątkowe walory prozdrowotne – zawdzięcza je między innymi obecności związków antyoksydacyjnych w swoim składzie, takich jak na przykład sprzężony kwas linolowy (CLA), witaminy A i D, fosfolipidy, α-tokoferol, czy koenzym Q10. Zwalczają one wolne rodniki, redukują stany zapalne i opóźniają procesy starzenia. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce wielu chorób – miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

W funkcjonowaniu organizmu istotne znaczenie mają również witaminy z grupy B, których zwartość w mleku owczym jest wyższa niż w mleku krowim. Witamina B1, a szczególnie trifosforan tiaminy, będący jej aktywną formą, jest korzystny dla układu serotonino-adrenergicznego. Witamina B2 przeciwdziała utlenianiu się lipidów. Jest ona czynnikiem niezbędnym w walce z wolnymi rodnikami, utrzymującym glutation w zredukowanej formie. Natomiast odpowiednia ilość witaminy B6 w organizmie hamuje powstawanie wszelkich zmian neurologicznych, uwzględniając zbyt wczesne starzenie neuronów, zmniejsza stężenie kwasu GABA (kwas γ – aminomasłowy) – czytamy w przywołanej pracy.

Warto zaznaczyć, że niedostateczna podaż witamin z grupy B może sprzyjać obniżeniu nastroju, zwiększonej drażliwości oraz rozwojowi neuropatii obwodowej. Ich niedobór zaburza również metabolizm homocysteiny, co bywa wiązane z pogorszeniem sprawności poznawczej. Podwyższone stężenie tego związku jest z kolei uznawane za czynnik ryzyka nie tylko miażdżycy, ale także innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

W badaniach przeprowadzonych na osobach starszych, którym podawano wyższe stężenie zarówno kwasu foliowego, jak i witaminy B12 wykazano, że osoby te osiągnęły lepsze wyniki podczas rozwiązywania testów. Nastąpił mniejszy problem z zapamiętywaniem oraz z rysowaniem przestrzennym. Mleko owcze zawiera najwięcej witaminy B12 [...] stosowane w codziennej diecie może przyczynić się do ograniczenia występowania chorób o podłożu neurologicznym – podkreślają ekspertki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Inne właściwości serów z mleka owczego

Mleko owcze wywiera również pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego. Zmniejsza ryzyko występowania dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Zawarte w nim izomery cis oraz trans kwasu wakcenowego – będącego prekursorem sprzężonego kwasu linolowego (CLA) – przyczyniają się do redukcji masy ciała. „Duża zawartość CLA w diecie powoduje wydatkowanie przez organizm takiej ilości energii, jaka jest wydzielana podczas wysiłku fizycznego pomimo faktu, że organizm znajduje się w spoczynku [14]. Wzrost wydatku energetycznego to jeden z mechanizmów, któremu zawdzięcza się zmniejszenie tkanki tłuszczowej”– wyjaśniają Edyta Molik, Klaudia Stańko oraz Zuzanna Flis.

Jak wykorzystać ser owczy w kuchni?

Ser owczy znajduje wiele kulinarnych zastosowań. To świetny dodatek do kanapek, sałatek, a także zapiekanek czy dań makaronowych. Już niewielka porcja tego nabiału (20-30 dziennie), spożywana regularnie, może przynieść organizmowi realne korzyści. Należy go przy tym traktować jako jeden z elementów dobrze zbilansowanej diety, a nie „remedium” na różne choroby czy dolegliwości. Warto też dokładnie czytać etykiety nabywanych produktów i wybierać te z małą ilością soli oraz krótkim, prostym składem.

