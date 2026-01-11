Siemię, chia czy babka płesznik? Dietetyczka wyjaśnia, dlaczego jelita reagują na nie inaczej

Przez długi czas ignorowałam sygnały, które wysyłał mi organizm. Wzdęcia, uczucie ciężkości, nieregularne wypróżnienia – niby nic poważnego. Z czasem jednak zaczęły mi mocno przeszkadzać. Zaczęłam więc szukać rozwiązania tych problemów. Naturalnego i prostego. Jak wiele innych osób trafiłam na trzy „gwiazdy” zdrowej diety – siemię lniane, nasiona chia i babkę płesznik. Każda z nich cieszyła się opinią sprzymierzeńca jelit. Długo nie wiedziałam, na co się zdecydować. Im więcej czytałam, tym większy mętlik miałam w głowie. W końcu poszłam za radą znanej dietetyczki.

Wpływ siemienia lnianego na organizm

Siemię lniane to coś więcej niż zwykły dodatek do owsianki. Zawiera kwasy omega-3 (ALA) oraz lignany – związki roślinne, które wspierają gospodarkę hormonalną i wykazują działanie ochronne dla organizmu. Po zalaniu wodą tworzy charakterystyczny kleik, który działa kojąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego. To dlatego często poleca się je osobom z nadwrażliwym żołądkiem czy skłonnością do podrażnień jelit.

Wybierz siemię lniane, jeżeli masz nieprawidłowe wyniki lipidogramu. Pomaga obniżyć między innymi stężenie trójglicerydów i „złego cholesterolu” – radzi dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że siemię lniane warto zmielić bezpośrednio przed spożyciem i namoczyć w wodzie. Można je dodawać do owsianek, jogurtów, placków, naleśników, a także różnego rodzaju koktajli czy deserów.

Jak nasiona chia działają na organizm?

Z kolei nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) są doskonałym źródłem błonnika. Mają go więcej niż siemię lniane. Podobnie zresztą jak wapnia. To dobry wybór dla osób, które nie spożywają nabiału lub mają zwiększone zapotrzebowanie na błonnik, na przykład przy zaburzeniach lipidowych. Ten makroskładnik pełni wiele ważnych funkcji w organizmie.

Fantastycznie wspiera zdrowie twoich jelit. Uróżnoradnia twoją mikrobiotę i przeciwdziała wystąpieniu niektórych nowotworów, na przykład raka piersi czy jelita grubego – podkreśla dietetyczka.

Nasiona chia nie wymagają mielenia. Są neutralne w smaku i łatwo wpasowują się w codzienne menu.

Jakie właściwości ma babka płesznik?

Jest najbardziej „zadaniowa”. Jej nasiona składają się głównie z błonnika rozpuszczalnego, który pęcznieje w jelitach, zwiększając objętość treści pokarmowej. W efekcie ułatwia wypróżnianie i reguluje rytm pracy jelit. Zapewnia też długie uczucie sytości, zapobiegając podjadaniu między posiłkami „Wybierz babkę płesznik, jeśli twoim celem jest redukcja masy ciała” – podpowiada dr Paulina Ihnatowicz.

