Polacy masowo kupują ten chleb w Biedronce. Dietetyczka ostrzega, lepiej go omijać

Zakup pieczywa wydaje się prostą czynnością. Jednak w natłoku różnych wyrobów łatwo się pogubić. Wiele bochenków dostępnych w Biedronce kusi swojską nazwą i pięknym wyglądem, ale jednocześnie nie grzeszy dobrym składem. Na jeden z nich zwróciła uwagę dietetyczka Joanna Kryształ. To zdaniem ekspertki najgorszy chleb w ofercie znanej sieci. Zobacz dlaczego.

Jakiego chleba lepiej unikać w Biedronce?

Na „czarną listę” specjalistki trafił chleb rodzinny. Na stronie internetowej sieci Biedronka możemy przeczytać, że to pieczywo w stylu rustykalnym, które zawiera zakwas i jest wypiekane na kamiennych płytach, dzięki czemu ma cienką i chrupiącą skórkę. Jego nazwa sugeruje, że jest odpowiednim wyborem zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Tymczasem – jak wskazuje Joanna Kryształ – lepiej, by nie trafiał zbyt często do jadłospisu. Powstaje bowiem w pełni z mąki pszennej o wysokim stopniu oczyszczenia. W efekcie zawiera stosunkowo małe ilości błonnika – zaledwie 2,5 g w 100 gramach. Standardowy chleb żytni ma go w składzie ponad dwa razy więcej.

Pieczywo pszenne, wskazane przez dietetyczkę jako najgorsze w Biedronce, nie zapewnia długiego uczucia sytości. Ma też wysoki indeks glikemiczny. Sprzyja „skokom” poziomu cukru we krwi i napadom głodu. Zwiększa też ryzyko występowania senności i rozdrażnienia po posiłku. „Plusem” tego produktu jest natomiast dość duża – w porównaniu do błonnika – ilość białek (8,2 g w 100 gramach), co nie zmienia faktu, że chleb rodzinny nie jest najlepszym wyborem.

Na co zwracać uwagę, kupując chleb?

O jakości chleba, jak zauważa Joanna Kryształ, decyduje przede wszystkim O jakości decyduje typ mąki i sposób wypieku. „Pieczywo żytnie, pełnoziarniste lub na zakwasie syci na dłużej i korzystniej wpływa na glikemię niż białe pszenne chleby o długim składzie”– podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale.

