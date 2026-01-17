Nie masło i nie margaryna. Dietetyk: ten serek z Biedronki trzyma cukier i cholesterol w ryzach

Doktor Michał Wrzosek wybrał się do Biedronka, a relację z wizyty w sklepie opublikował w sieci. Ekspert pokazał, jakie smarowidło do pieczywa sam wybiera. Nie sięga po masło ani margarynę, ale również nie po hummus czy guacamole. Jego zdaniem najlepszym wyborem jest odpowiednio dobrany serek kanapkowy.

Jaki serek kanapkowy kupuje dietetyk?

Michał Wrzosek najczęściej wrzuca do koszyka naturalny, lekki serek twarogowy marki Almette. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim prosty skład. Znajdziemy w nim jedynie serek twarogowy, białka mleka, błonnik cytrusowy, inulinę oraz sól. Warto zwrócić szczególną uwagę na przedostatni składnik. To rodzaj wielocukru, który wspiera mikroflorę jelit. Przyczynia się też do obniżenia poziomu cukru oraz „złego cholesterolu” we krwi. Może odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu chorób, między innymi miażdżycy czy cukrzycy typu 2. Powodów, dla których warto kupić polecany przez dietetyka serek jest jednak więcej. Ma on – jak zauważa dr Michał Wrzosek – „jakieś 4-5 razy mniej tłuszczu niż taki zwykły, czyli jego kaloryczność jest o wiele niższa”

Tylko 4,5 g tłuszczu na 100 i 13 gramów białka. Do smarowania pieczywa na kanapki idealny wybór – dodaje ekspert w udostępnionym nagraniu.

Dzięki wysokiej zawartości białka serek doskonale syci i redukuje ryzyko podjadania między posiłkami czy sięgania po niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski. Wspiera też przemianę materii. Poza tym przyspiesza regenerację tkanek po wysiłku, co ma duże znaczenie dla sportowców, osób aktywnych fizycznie oraz tych, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Co jeszcze wyróżnia serek polecany przez dietetyka?

Serek Almette zawiera stosunkowo niewielką ilość soli, bo zaledwie 0,70 g w 100 gramach. To dobra wiadomość, bo jej nadmiar w diecie nie służy zdrowiu i wywiera negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Sprzyja występowaniu miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.

