Dietetyczka radzi: ten płyn może obniżać ryzyko raka nawet o 30 procent. Masz go w diecie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Dietetyczka radzi: ten płyn może obniżać ryzyko raka nawet o 30 procent. Masz go w diecie

Dodano: 
Oliwa z oliwek w naczyniu
Oliwa z oliwek w naczyniu Źródło: Freepik
Obecnie coraz więcej badań wskazuje, że to, co znajduje się na talerzu, może realnie wpływać na zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych. Dlatego tak ważna jest zdrowa dieta. Zobacz, po co warto sięgać.

Choć w profilaktyce nowotworów najważniejsze jest systematyczne wykonywanie badań, to ogromny wpływ ma również nasz styl życia, między innymi nasza dieta. Nie powinno w niej zabraknąć bardzo ważnego składnika, który genialnie wpływa na nasze zdrowie. Mowa o oliwie z oliwek.

Oliwa z oliwek a niższe ryzyko nowotworów

Dietetyczka dr Paulina Ihtanowicz opublikowała na swoim Instagramie post, w którym zdradziła, że ten produkt może obniżać ryzyko zachorowania na raka aż o około 1/3.

W dużej metaanalizie z 2022 roku wykazano, że wysokie spożycie oliwy z oliwek może zmniejszać ryzyko zachorowania na jakikolwiek nowotwór nawet o ponad 30 procent i jest to, uwierzcie mi, ogromnie dużo.

Dokładnie chodzi o badanie pod tytułem „Olive oil intake and cancer risk: A systematic review and meta-analysis”. Dowiedziono bowiem, że zawarte w niej polifenole mają potencjał w zakresie proliferacji (namnażania się) i śmierci komórek wielu nowotworów. Są to jednak wyniki badań obserwacyjnych i nie należy ich traktować jako gwarancji ochrony przed nowotworami.

Inne właściwości oliwy z oliwek

Dietetyczka opowiedziała też o innych właściwościach oliwy z oliwek. Zauważyła, że jej spożywanie korzystnie wpływa na naszą skórę, paznokcie, włosy, ale też na lepsze samopoczucie każdego dnia.

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9, zwłaszcza kwas oleinowy, wykazują silne działanie przeciwzapalne. Oliwa zawiera też witaminę E oraz polifenole, które działają fantastycznie na cały nasz organizm – powiedziała.

Dodała również, że oliwa z oliwek jest bogata między innymi w oleokantal, który poza działaniem przeciwnowotworowym korzystnie wpływa też na nasze serce i mózg. Regularne spożywanie tego produktu może wiązać się również z niższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

Jak wybrać dobrą oliwę z oliwek?

Kupując oliwę z oliwek, wybieraj zawsze tę „extra virgin”. Jest ona uznawana za najlepszą, gdyż powstaje z pierwszego tłoczenia na zimno, dzięki czemu zachowuje pełnię swojego naturalnego smaku, ale przede wszystkim także swoje cenne składniki odżywcze. Pamiętaj też, że oliwa powinna być w ciemnej butelce. W przeciwnym razie światło docierające do niej będzie przyspieszać jej utlenianie.

Czytaj też:
Polacy omijają ją szerokim łukiem, a dietetycy chwalą. Ta ryba ma mało kalorii i dużo białkaCzytaj też:
Ten sok to prawdziwy skarb dla serca. Dietetyczka: już 100 ml dziennie ma znaczenie

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl