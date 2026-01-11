Dietetyczka radzi: ten płyn może obniżać ryzyko raka nawet o 30 procent. Masz go w diecie

Choć w profilaktyce nowotworów najważniejsze jest systematyczne wykonywanie badań, to ogromny wpływ ma również nasz styl życia, między innymi nasza dieta. Nie powinno w niej zabraknąć bardzo ważnego składnika, który genialnie wpływa na nasze zdrowie. Mowa o oliwie z oliwek.

Oliwa z oliwek a niższe ryzyko nowotworów

Dietetyczka dr Paulina Ihtanowicz opublikowała na swoim Instagramie post, w którym zdradziła, że ten produkt może obniżać ryzyko zachorowania na raka aż o około 1/3.

W dużej metaanalizie z 2022 roku wykazano, że wysokie spożycie oliwy z oliwek może zmniejszać ryzyko zachorowania na jakikolwiek nowotwór nawet o ponad 30 procent i jest to, uwierzcie mi, ogromnie dużo.

Dokładnie chodzi o badanie pod tytułem „Olive oil intake and cancer risk: A systematic review and meta-analysis”. Dowiedziono bowiem, że zawarte w niej polifenole mają potencjał w zakresie proliferacji (namnażania się) i śmierci komórek wielu nowotworów. Są to jednak wyniki badań obserwacyjnych i nie należy ich traktować jako gwarancji ochrony przed nowotworami.

Inne właściwości oliwy z oliwek

Dietetyczka opowiedziała też o innych właściwościach oliwy z oliwek. Zauważyła, że jej spożywanie korzystnie wpływa na naszą skórę, paznokcie, włosy, ale też na lepsze samopoczucie każdego dnia.

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9, zwłaszcza kwas oleinowy, wykazują silne działanie przeciwzapalne. Oliwa zawiera też witaminę E oraz polifenole, które działają fantastycznie na cały nasz organizm – powiedziała.

Dodała również, że oliwa z oliwek jest bogata między innymi w oleokantal, który poza działaniem przeciwnowotworowym korzystnie wpływa też na nasze serce i mózg. Regularne spożywanie tego produktu może wiązać się również z niższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

Jak wybrać dobrą oliwę z oliwek?

Kupując oliwę z oliwek, wybieraj zawsze tę „extra virgin”. Jest ona uznawana za najlepszą, gdyż powstaje z pierwszego tłoczenia na zimno, dzięki czemu zachowuje pełnię swojego naturalnego smaku, ale przede wszystkim także swoje cenne składniki odżywcze. Pamiętaj też, że oliwa powinna być w ciemnej butelce. W przeciwnym razie światło docierające do niej będzie przyspieszać jej utlenianie.

