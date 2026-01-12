Chrupię ją zamiast chipsów. Ta przekąska syci, dostarcza białka i wspiera odporność

Często podczas oglądania telewizji, spotkań ze znajomymi czy czytania książek sięgamy po różne przekąski, takie jak chipsy czy krakersy. Nie są one jednak zbyt zdrowe. Zamiast tego lepiej wybierać bardziej wartościowe, a równie smaczne przekąski. Jedną z propozycji jest rarytas, którym zajadają się nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy.

Zdrowa alternatywa dla chipsów

Chodzi o suszone ryby. Przede wszystkim zawierają one dużo białka. Proces suszenia polega na usunięciu wody (która stanowi około 70–80 procent masy świeżej ryby). To z kolei sprawia, że składniki odżywcze ulegają bardzo dużemu zagęszczeniu. Przykładowo, aby wyprodukować jeden kilogram suszonego dorsza, potrzebne jest około pięć kilogramów świeżej ryby. Białko nie „paruje” razem z wodą, dlatego w suszonej formie pozostaje ilość z pięciu kilogramów.

Co więcej, białko, które pochodzi z ryby, jest białkiem pełnowartościowym. Oznacza to, że zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli takie, których nasz organizm sam nie potrafi wytworzyć. Należy pamiętać o tym, że białko jest kluczowe dla budowy mięśni i regeneracji tkanek, ale też wspiera ogólną sprawność organizmu. Odgrywa również istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, co jest niezwykle ważne zwłaszcza zimą, gdy często dopadają nas przeziębienia.

Inne właściwości suszonych ryb

Suszone ryby, poza dużą ilością białka, są także prawdziwą „bombą” witamin i składników odżywczych. Są skarbnicą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Przez to pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) i trójglicerydów. Poprawiają także pamięć i koncentrację, a także przyczyniają się do ochrony przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Jest to też naturalne źródło witaminy D, która jest potrzebna między innymi do przyswajania wapnia. Z kolei zawarta w suszonych rybach witamina B12 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. To także skarbnica wapnia, fosforu czy selenu.

