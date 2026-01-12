Polacy prawie jej nie jedzą, a działa na serce i trawienie. Tania i syci na długo

To, w jaki sposób się odżywiamy, przekłada się na stan naszego zdrowia. Nowy rok to czas wielu postanowień, warto więc w tym czasie zadbać również o to, by nasza dieta była naprawdę wartościowa. Produktem, który polecają eksperci od zdrowego odżywiania, jest ciecierzyca. Dodatkowo jej dużym plusem jest to, że jest tania i lokalnie dostępna.

Niedoceniany w Polsce superfood

Ta roślina strączkowa zyskała miano „superfood” ze względu na unikalny profil składników odżywczych. Przede wszystkim jest doskonałym źródłem białka roślinnego, dlatego często sięgają po nią osoby, które nie spożywają mięsa. Suche nasiona zawierają około 19–25 g białka na 100 g produktu. Do tego zawiera niemal wszystkie aminokwasy egzogenne, których nasz organizm nie potrafi sam wytworzyć, a więc musimy je dostarczać wraz z pożywieniem. Jedynym aminokwasem, którego ciecierzycy brakuje do osiągnięcia pełnowartościowości, jest metionina. Żeby jednak uzyskać pełen profil aminokwasowy (taki jak na przykład w mięsie czy jajkach), wystarczy, że połączysz w ciągu dnia ciecierzycę z kaszą lub ryżem, pieczywem (nie musisz robić tego w jednym posiłku). Produkty zbożowe są bogate w metioninę. Przyswajalność białka poprawia namaczanie, a następnie gotowanie nasion.

Ciecierzyca pomaga na serce i trawienie

Ciecierzyca jest bogata również w błonnik pokarmowy. Dzięki temu węglowodany z ciecierzycy są uwalniane do krwi powoli. Regularne spożycie tej rośliny strączkowej pozytywnie wpływa również na zdrowie naszego serca. Zawiera potas i magnez, czyli minerały, które pomagają w regulacji ciśnienia tętniczego. To z kolei zmniejsza ryzyko miażdżycy i udaru.

Wspomniany już błonnik pokarmowy przyspiesza również pasaż jelitowy i zapobiega zaparciom. Ciecierzyca zawiera skrobię oporną, która jest „pożywką” dla dobrych bakterii jelitowych i działa jak prebiotyk. Dodatkowo dzięki połączeniu wysokiej zawartości białka i błonnika, ma ona wysoki indeks sytości – jest to wskaźnik, który określa, jak dobrze dany produkt zaspokaja głód.

Dlaczego jeszcze warto jeść ciecierzycę?

Ciecierzyca dostarcza również wielu witamin i minerałów, między innymi żelaza, jednak jest ono niehemowe, czyli gorzej przyswajalne przez organizm. Aby zwiększyć przyswajalność żelaza z ciecierzycy, warto łączyć ją z produktami bogatymi w witaminę C.

W swoim składzie ma około 40 procent węglowodanów. I choć na przestrzeni lat zyskały one złą reputację, to nie należy się ich obawiać w żywności. Chociaż diety niskowęglowodanowe mogą być korzystne dla niektórych osób, to nie ma powodu, by całkowicie unikać produktów o wysokiej zawartości węglowodanów bez wskazań zdrowotnych. Jest to „paliwo” dla naszego organizmu. Węglowodany są rozkładane do glukozy, która jest podstawowym źródłem energii dla naszych komórek. Jeśli towarzyszy im błonnik, witaminy i minerały, nie ma naukowych podstaw do obaw.

Ciekawostką jest również to, że ciecierzyca zawiera prekursor serotoniny, czyli tryptofan. Jej regularne spożywanie może więc przyczynić się do poprawy nastroju, ale też lepszego snu. Koniecznie spróbuj przygotować gulasz z ciecierzycy lub prostą i szybką pastę z ciecierzycy. Zobaczysz, że zakochasz się w smaku tych potraw.

