Zielarka poleca napar z „przyprawą odporności”. Pomaga na infekcje i trawienie

Zima to czas, gdy chętnie sięgamy po ciepłe napoje, które cudownie rozgrzewają. Ja uwielbiam zaczynać nimi dzień. O poranku chętnie piję nie tylko kawę, ale też zioła, na przykład miętę, melisę czy rumianek. Ostatnio odkryłam również napój, który nie tylko wspaniale smakuje, ale również doskonale działa na mój organizm.

Ten napar to „naturalny antybiotyk”

Chodzi o wodę z goździkami, która jest „naturalnym antybiotykiem”.

Goździki to jedna z najmocniejszych przypraw o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Zawierają eugenol – naturalny związek, który hamuje rozwój drobnoustrojów i pomaga organizmowi szybciej poradzić sobie z infekcją – przekonuje zielarka Paulina Polok w opublikowanym materiale na Instagramie.

Jak podała ekspertka, taki napój pomaga między innymi na:



ból gardła,

kaszel mokry,

katar i infekcje zatok,

problemy trawienne,

pleśniawki,

nieprzyjemny zapach z ust,

infekcje wirusowe.

W medycynie ajurwedyjskiej goździki są stosowane od ponad 2000 lat jako środek na infekcje dróg oddechowych i poprawę trawienia — nazywa się je tam „przyprawą odporności” – podsumowała ekspertka.

Jak zrobić napar z goździków?

Przygotowanie takiego naparu z goździków jest banalnie proste. Wystarczy, że 5–7 goździków zalejesz szklanką gorącej wody. Następnie musisz przykryć taki napar i odstawić go na jakieś 15 minut. Taką mieszanką pij 1–2 razy dziennie w czasie infekcji oraz co kilka dni, by wesprzeć odporność.

Goździki są niezwykle aromatyczną przyprawą, która ma szerokie zastosowanie w kuchni, a więc możesz wykorzystać je jeszcze na wiele innych sposobów. Możesz dodać je na przykład do pieczonych jabłek, kompotów, innych napojów. Świetnie sprawdzają się także w daniach wytrawnych – można je dorzucić do marynat, pasztetów, duszonych mięs czy kapusty.

Jakie jeszcze właściwości mają goździki?

Goździki są jednym z najsilniejszych antyoksydantów na świecie. Zajmują bardzo wysokie miejsce w skali ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), która mierzy zdolność przeciwutleniającą produktów spożywczych. Oznacza to, że te drobinki neutralizują wolne rodniki. To z kolei może zmniejszać ryzyko wielu chorób, a także spowalniać procesy starzenia się organizmu.

Bezpieczna dzienna dawka u ludzi to 2,5 mg goździków na kilogram masy ciała człowieka. Z uwagi na silne działanie przeciwzapalne goździków, ich regularne spożywanie może wspierać osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów czy inne przewlekłe bóle kostno-stawowe.

Goździki mogą jednak spowalniać krzepnięcie krwi, więc powinny na nie uważać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. Zobacz też, czy warto dodawać goździki do zimnej wody, możesz być zaskoczony.

Czytaj też:

Wiele osób pije ją na odchudzanie. Dietetyczka wyjaśnia, co robi z cukrem i apetytemCzytaj też:

Kawa czy herbata? Dietetyczka tłumaczy, kiedy zyskujesz, a kiedy możesz sobie zaszkodzić