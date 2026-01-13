Wracasz z pracy głodny i bez sił? Dietetyczka ostrzega: te 3 produkty z koszyka sabotują szybki obiad

Przyrządzenie szybkiego obiadu po pracy wcale nie musi oznaczać kompromisu między wygodą a zdrowiem. Wiele produktów, po które sięgamy w supermarkecie z myślą o ekspresowym posiłku, w rzeczywistości nie dostarcza organizmowi wartościowych składników, a dodatkowo może powodować spadek energii. Dietetyczka podaje jednak o wiele bardziej wartościowe alternatywy.

Tych produktów lepiej nie kupuj

Dietetyczka Olga Makiewicz opublikowała nagranie na Instagramie, w którym zdradziła, jakich trzech produktów nie należy kupować w supermarkecie, jeśli chcemy przygotować szybki, ale przede wszystkim odżywczy obiad. Pierwszym z nich jest dziki ryż. Choć nie jest to niezdrowy produkt, to można wybrać zamiast niego coś znacznie bardziej wartościowego.

W porównaniu do kaszy bulgur [porównując produkty ugotowane – przyp. red.] ma więcej kalorii, więcej węglowodanów, mniej błonnika, a gotuje się aż 40 minut. To stanowczo za długo, jak na ekspresowy obiad, kiedy wracasz z pracy i padasz z nóg – powiedziała ekspertka.

Drugim produktem, którego radzi wystrzegać się dietetyczka, jest makaron pszenny. Owszem, jest szybki w przygotowaniu, ale niezbyt odżywczy.

Jeśli nie chcesz zasypiać po posiłku, wybieraj produkty z niższym indeksem glikemicznym i większą zawartością błonnika – podkreśliła.

Idealnie sprawdzi się na przykład makaron pełnoziarnisty lub z roślin strączkowych (soczewicy, ciecierzycy, grochu).

Niezdrowy dodatek do obiadu

Ostatnim artykułem spożywczym, który zdaniem dietetyczki nie powinien trafić do naszego koszyka z zakupami, są gotowe sosy w słoikach. Są one wygodnym i szybkim rozwiązaniem dla wielu osób, jednak ich jedzenie wpływa negatywnie na nasze zdrowie.

W większości z nich jest cukier, olej roślinny oraz zbędne dodatki, które sprawiają, że latami mogą stać w spiżarni – wyjaśniła.

Ekspertka od zdrowego odżywiania poleca za to przygotować na przykład domowy sos na bazie passaty, oliwy i czosnku. Zrobisz go błyskawicznie, a smakuje o niebo lepiej od gotowych sosów, które można kupić w sklepie.

Przyrządzenie pysznego dania z makaronem wcale nie musi być skomplikowane. Możesz zrobić na przykład makaron aglio e olio. Będziesz potrzebować tylko oliwy z oliwek, płatków chili, natki pietruszki i czosnku. Całość dodatkowo możesz posypać parmezanem. To niezwykle aromatyczny klasyk kuchni włoskiej. Dobrym rozwiązaniem jest też użycie domowego pesto, którego zrobienie też, wbrew pozorom, wcale nie zajmuje dużo czasu.

