Ta słodka roślina nie podnosi cukru. Z doniczki trafia do kuchni, a większość zna ją tylko z proszku

Stewia (Stevia rebaudiana) to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, znana przede wszystkim z naturalnych substancji słodzących — glikozydów stewiolowych, które są nawet 250–300 razy słodsze od sacharozy i nie dostarczają kalorii.

Dlaczego stewia jest atrakcyjnym zamiennikiem cukru?

Glikozydy stewiolowe nie są metabolizowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego i nie podnoszą stężenia glukozy we krwi, co czyni je bezpiecznym wyborem dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością. Stewia ma zerowy indeks glikemiczny, a jej smak może mieć lekką goryczkę przy większych stężeniach.

Jak smakuje stewia i czy zmienia smak potraw?

Smak stewii różni się od smaku białego cukru i właśnie to bywa dla wielu osób największym zaskoczeniem. Na pierwszy plan wysuwa się wyraźna, czysta słodycz, często odczuwana szybciej i intensywniej niż w przypadku sacharozy. Przy zastosowaniu niewielkich ilości stewia jest neutralna i przyjemna, szczególnie w napojach czy deserach na zimno.

Problem pojawia się przy większych stężeniach słodziku. Część osób wyczuwa lekko gorzkawy lub lukrecjowy posmak, który może utrzymywać się na języku dłużej niż słodycz cukru. Ten efekt nie jest wadą produktu, lecz naturalną cechą glikozydów stewiolowych (zwłaszcza rebaudiozydu A i stewiozydu). Im więcej stewii dodamy, tym ten posmak staje się bardziej zauważalny.

Stewia może zmieniać odbiór smaku potraw, na przykład:

w herbacie, kawie, lemoniadach i jogurtach jej smak jest zwykle dobrze akceptowany,

w wypiekach bywa bardziej wyczuwalna, ponieważ brak karmelizacji sprawia, że ciasta nie mają „cukrowej głębi” smaku,

w deserach na zimno (musy, serniki, owsianki) sprawdza się najlepiej, bo goryczka jest słabiej odczuwalna.

Warto też wiedzieć, że:

liście stewii mają bardziej ziołowy, lekko herbaciany posmak,

wysoko oczyszczone ekstrakty są słodsze i mniej gorzkie,

wiele gotowych słodzików łączy stewię z erytrytolem lub innymi substancjami, aby zniwelować goryczkę i upodobnić smak do cukru.

Kluczem na odpowiednie wykorzystanie stewii jest umiar — w przypadku tego naturalnego dłodzika zasada „mniej znaczy lepiej” sprawdza się doskonale.

Właściwości biologiczne stwewii — co mówi nauka?

Badania naukowe wskazują, że wyciągi ze stewii mają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Dtyczy to na razie tylko modeli laboratoryjnych. Pojawiły się również doniesienia o działaniu przeciwdrobnoustrojowym lub przeciwwirusowym w badaniach in vitro, jednak brakuje silnych dowodów klinicznych potwierdzających, że stewia zwalcza infekcje wirusowe u ludzi.

Niektóre eksperymenty in vitro sugerują, że składniki stewii mogą wpływać na komórki nowotworowe, ale to nie oznacza, że stewia leczy lub zapobiega nowotworom w organizmie człowieka.

W wielu krajach czyszczone glikozydy stewiolowe uznawane są za bezpieczne do spożycia, z ustaloną bezpieczną dzienną dawką (ADI). Ilością, którą można spożywać codziennie bez ryzyka dla zdrowia to około 4 mg na każdy kilogram masy ciała (np. osoba ważąca 70 kg może bezpiecznie spożyć ok. 280 mg dziennie). Oczyszczone ekstrakty są bezpieczne, ale surowe liście stewii i nieprzetworzone ekstrakty nie są wszędzie uznawane jako dodatek do żywności.

Jak stosować stewię w kuchni?

Jeśli chcesz korzystać z jej słodkiego profilu smakowego w naturalnej formie, lepiej wybierać suszone liście lub kontrolowane ekstrakty niż wysoko przetworzone mieszanki.

Napoje: jeden suszony liść dodany do herbaty lub naparu nadaje słodyczy.

Wypieki: glikozydy stewiolowe są odporne na wysoką temperaturę, ale nie karmelizują się i nie budują struktury tak jak cukier.

Domowy syrop: liście można zaparzyć i przechowywać — to źródło naturalnej słodyczy bez kalorii.

Uprawa stewii w domu

Stewię można bez problemu uprawiać w dniczce na słonecznym parapecie. Roślina preferuje dużo światła i umiarkowaną wilgotność, ale nie toleruje wody zalegającej w glebie.

