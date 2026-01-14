Dietetyk bierze z Biedronki tylko te jogurty. Resztę spokojnie omija

Na śniadanie lub kolację często jemy jogurty lub różnego rodzaju serki. To szybki i bardzo wygodny mały posiłek, który nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy wyjąć go z lodówki i zjeść. Można to zrobić nawet podczas wykonywania innych czynności, co dla wielu osób jest bardzo komfortowe.

Najlepsze jogurty z Biedronki

Warto jednak wybierać jogurty, które są naprawdę wartościowe. Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu podpowiedział, które najlepiej włożyć do koszyka podczas zakupów w Biedronce.

Zdaniem eksperta od zdrowego odżywiania niekwestionowanym „zwycięzcą” wśród jogurtów jest skyr waniliowy bez cukru. Specjalista powiedział, że jego skład jest genialny. Zawiera on mleko zagęszczone, białka mleka, ekstrakt waniliowy, naturalne aromaty. Znajduje się w nim też słodzik – sukraloza, jednak mimo tego jest to zdrowy produkt. Zdaniem eksperta bardzo dobrym wyborem jest także skyr naturalny.

To również podstawowe źródło białka w mojej diecie – wyjaśnił.

Ekspert poleca też skyr marki „Piątnica” waniliowy do picia. Jest on bez dodatku cukru, a w jednym opakowaniu jest aż 26 gramów białka. Z kolei gdy macie ochotę na serek homogenizowany, to odpowiednim wyborem, zdaniem dietetyka, będzie Danio. Wśród składników jest aromat waniliowy, witamina D, cukier (11 g/100 g).

Skład jak na serek waniliowy rzeczywiście jest niezły – podsumował.

Poza jogurtami, żeby zadbać o zdrowie swojej mikrobioty, dobrze jest też podczas zakupów włożyć do koszyka kefir.

Kochani, pijcie kefir co najmniej co drugi dzień – podsumował.

Co dodać do jogurtu?

Do jogurtu możesz dodać wiele zdrowych składników, które sprawią, że całość stanie się jeszcze bardziej wartościowa dla twojego organizmu. Świetnie sprawdzą się świeże owoce, takie jak banany, truskawki czy borówki, które dostarczą witamin. Z uwagi na to, że jest teraz zima, dostęp do niektórych z nich może być utrudniony, dlatego śmiało możesz użyć też mrożonych owoców. Dobrym dodatkiem są także orzechy i migdały, bogate w zdrowe tłuszcze.

Warto całość urozmaicić też o płatki owsiane, które zawierają bardzo dużo błonnika pokarmowego – składnik ten doskonale wpływa na nasze jelita. Wspomaga trawienie i daje uczucie sytości. Postaw też na nasiona chia, które między innymi mają właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu wspierają odporność organizmu.

Czytaj też:

Brzuch jak balon po jedzeniu? Gastrolog poleca proste triki i po problemieCzytaj też:

Miał ratować dietę Polaków w PRL-u. Dziś naukowcy odkrywają go na nowo