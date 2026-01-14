To mleko Polacy kupują na potęgę. Dietetyczka ostrzega: szkodzi zdrowiu. Sprawdź, czy masz je w lodówce

Mleko należy do najchętniej nabywanych artykułów spożywczych. Często sięgamy po nie niemal automatycznie. Codzienny pośpiech nie sprzyja refleksji nad zakupowymi decyzjami. Tymczasem warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co tak naprawdę wkładamy do koszyka. Nietrafiony wybór może mieć bowiem bardzo poważne konsekwencje – nie dla rodzinnego budżetu, lecz zdrowia. Jeśli je cenisz, lepiej uważaj na to, jaki produkt kupujesz. Znana ekspertka nie gryzła się w język i bez wahania wskazała najgorsze mleko z możliwych. Sprawdź, czy masz je w kuchni.

Tego mleka lepiej unikaj jak ognia!

Dietetyczka Joanna Kryształ przestrzega przed kupowaniem mleka smakowego (czekoladowego, waniliowego, truskawkowego itp.). Ma ono niewiele wspólnego ze zdrowym nabiałem. Wszystko przez różnego rodzaju dodatki, jakie można znaleźć w tego typu produktach. Ich lista jest niestety całkiem długa. Ekspertka zwraca uwagę między innymi na cukier. Ten zwykle pojawia się już na drugim miejscu w składzie, co oznacza, że jest go całkiem sporo w danym artykule spożywczym (nawet 10 g w stugramowej porcji). Tymczasem nadmiar słodzidła w diecie nasila stany zapalne, przyspiesza procesy starzenia i zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, miażdżyca czy otyłość.

Dlaczego jeszcze warto uważać na mleka smakowe?

Mleka smakowe zawierają też sporo innych związków, które spożywane w dużych ilościach mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie wielu narządów. Należy też wspomnieć o karagenie i fosforanach. Niemieccy badacze przekonują, że nadmiar pierwszego z tych dodatków w diecie poważnie zakłóca pracę układu pokarmowego i upośledza barierę jelitową. Tym samym osłabia układ odpornościowy. Sprzyja również występowaniu wielu problemów zdrowotnych, między innymi schorzeń o podłożu zapalnym. Z kolei fosforany mogą obciążać nerki i zaburzać równowagę wapniowo-fosforową w organizmie, a w konsekwencji zmniejszać gęstość kości. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które z czasem prowadzi do osteoporozy i zwiększa ryzyko poważnych złamań.

Oczywiście sporadyczne sięganie po mleko smakowe nie wywoła od razu w organizmie wielkich szkód. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – cukier, karagen i fosforany, pojawiają się nie tylko we wspomnianym nabiale, lecz także innych artykułach spożywczych, po które chętnie sięgamy na co dzień. Dlatego często nieświadomie spożywamy ich więcej niż się wydaje, a to właśnie stwarza największe zagrożenie dla zdrowia.

Czytaj też:

Polacy go omijają, a seniorzy nie powinni. Ten ser po 60. roku życia robi dużą różnicęCzytaj też:

Polacy masowo kupują ten chleb w Biedronce. Dietetyczka ostrzega, lepiej go omijać