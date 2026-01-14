To mięso jest zdrowsze niż kurczak. Ma więcej białka i mniej tłuszczu, a Polacy rzadko je wybierają
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

To mięso jest zdrowsze niż kurczak. Ma więcej białka i mniej tłuszczu, a Polacy rzadko je wybierają

Dodano: 
Indyk gotowy do pieczenia
Indyk gotowy do pieczenia Źródło: Freepik
Większość Polaków zazwyczaj przygotowując obiad, sięga po kurczaka. Okazuje się jednak, że jeszcze lepszym wyborem jest mięso, które wcale nie jest bardzo popularne. Zobacz, co warto włączyć do swojego menu.

Mięsem, po które Polacy sięgają najchętniej i najczęściej, jest kurczak. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest on stosunkowo tani, a także łatwo dostępny – można go kupić w niemal każdym supermarkecie. Dodatkowo jest prosty w przygotowaniu i pasuje do wielu potraw. Czasem jednak warto urozmaicić swoje menu i sięgnąć po inny rodzaj mięsa.

Mięso lepsze od kurczaka

Doskonałym wyborem jest między innymi indyk, który niestety raczej rzadko gości teraz na naszych stołach. Zarówno wspomniany wcześniej kurczak, jak i indyk są uznawane za najzdrowsze źródła białka zwierzęcego. Przekłada się to na zdrowie naszych kości oraz wzrost masy mięśniowej, ale nie tylko. To jeden z podstawowych budulców organizmu. Indyk zawiera go jednak minimalnie więcej. Jest też mięsem nieco chudszym.

Indyk jest bogatszy w selen, czyli silny przeciwutleniacz, który wspiera zdrowie tarczycy, a także cynk. Ma też więcej witamin z grupy B, zwłaszcza B12, która jest kluczowa dla zdrowia naszego układu nerwowego.

Dlaczego warto jeść indyka?

Filet oraz udko indyka (bez skóry) charakteryzują się niską zawartością tłuszczów nasyconych. To z kolei przyczynia się do utrzymania prawidłowego cholesterolu we krwi. Ważne jest jednak usunięcie skóry z udka, ponieważ w drobiu tłuszcz nasycony kumuluje się głównie pod skórą. Jej zjedzenie zwiększy kaloryczność i podaż tłuszczów nasyconych.

Zawarty w tym mięsie cynk działa przeciwzapalnie na naczynia krwionośne, wspomagając ich prawidłowe funkcjonowanie. To także źródło potasu, który pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego. Ma też niską zawartość sodu, co z kolei przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Jest bogaty w witaminę D, która wspiera układ odpornościowy, funkcjonowanie mięśni, ale też wchłanianie wapnia i fosforu.

Jak przyrządzić indyka?

Mięso z indyka, poza wieloma walorami odżywczymi, jest też niezwykle smaczne i charakteryzuje się dużą różnorodnością kulinarną. Wbrew pozorom nie jest on też trudny w przygotowaniu. Nie trzeba go wcześniej marynować i zmiękczać struktury włókien.

Pierś z indyka, ze względu na znikomą zawartość tłuszczu, bardzo łatwo „przeciągnąć” na patelni, przez co staje się sucha i twarda. Obróbka cieplna powinna być więc krótkotrwała. W przeciwnym razie doprowadzi to do utraty soków w nim. Z kolei mięso mielone z indyka idealnie nadaje się do przygotowania klopsików, pulpetów czy kotletów.

Czytaj też:
Dietetyk bierze z Biedronki tylko te jogurty. Resztę spokojnie omijaCzytaj też:
Zimą kawa może działać lepiej. Dietetyczka mówi jasno: ten dodatek robi różnicę

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl