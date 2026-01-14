To mięso jest zdrowsze niż kurczak. Ma więcej białka i mniej tłuszczu, a Polacy rzadko je wybierają

Mięsem, po które Polacy sięgają najchętniej i najczęściej, jest kurczak. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest on stosunkowo tani, a także łatwo dostępny – można go kupić w niemal każdym supermarkecie. Dodatkowo jest prosty w przygotowaniu i pasuje do wielu potraw. Czasem jednak warto urozmaicić swoje menu i sięgnąć po inny rodzaj mięsa.

Mięso lepsze od kurczaka

Doskonałym wyborem jest między innymi indyk, który niestety raczej rzadko gości teraz na naszych stołach. Zarówno wspomniany wcześniej kurczak, jak i indyk są uznawane za najzdrowsze źródła białka zwierzęcego. Przekłada się to na zdrowie naszych kości oraz wzrost masy mięśniowej, ale nie tylko. To jeden z podstawowych budulców organizmu. Indyk zawiera go jednak minimalnie więcej. Jest też mięsem nieco chudszym.

Indyk jest bogatszy w selen, czyli silny przeciwutleniacz, który wspiera zdrowie tarczycy, a także cynk. Ma też więcej witamin z grupy B, zwłaszcza B12, która jest kluczowa dla zdrowia naszego układu nerwowego.

Dlaczego warto jeść indyka?

Filet oraz udko indyka (bez skóry) charakteryzują się niską zawartością tłuszczów nasyconych. To z kolei przyczynia się do utrzymania prawidłowego cholesterolu we krwi. Ważne jest jednak usunięcie skóry z udka, ponieważ w drobiu tłuszcz nasycony kumuluje się głównie pod skórą. Jej zjedzenie zwiększy kaloryczność i podaż tłuszczów nasyconych.

Zawarty w tym mięsie cynk działa przeciwzapalnie na naczynia krwionośne, wspomagając ich prawidłowe funkcjonowanie. To także źródło potasu, który pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego. Ma też niską zawartość sodu, co z kolei przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Jest bogaty w witaminę D, która wspiera układ odpornościowy, funkcjonowanie mięśni, ale też wchłanianie wapnia i fosforu.

Jak przyrządzić indyka?

Mięso z indyka, poza wieloma walorami odżywczymi, jest też niezwykle smaczne i charakteryzuje się dużą różnorodnością kulinarną. Wbrew pozorom nie jest on też trudny w przygotowaniu. Nie trzeba go wcześniej marynować i zmiękczać struktury włókien.

Pierś z indyka, ze względu na znikomą zawartość tłuszczu, bardzo łatwo „przeciągnąć” na patelni, przez co staje się sucha i twarda. Obróbka cieplna powinna być więc krótkotrwała. W przeciwnym razie doprowadzi to do utraty soków w nim. Z kolei mięso mielone z indyka idealnie nadaje się do przygotowania klopsików, pulpetów czy kotletów.

