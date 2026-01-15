Pomagają na jelita i krążenie, regulują cholesterol. Ekspert radzi: jedz dwa dziennie

Dbając o swoją dietę, troszczymy się o cały organizm. Szukając różnych „superfood”, często zapominamy o tym, co jest łatwo dostępne, a do tego tanie. Mowa o naszych polskich owocach, które nie tylko doskonale smakują, ale też są pełne wartości odżywczych.

Dietetyk poleca ten owoc

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedział, jaki owoc i dlaczego powinien zająć szczególne miejsce w naszym jadłospisie.

Jabłka są dobrym źródłem błonnika, a do tego zawierają potas, trochę witaminy C i cenne przeciwutleniacze. Poza tym, że jabłka pomagają uregulować pracę jelit – co jest bardzo ważne przy częstszych zaparciach u osób starszych – to dodatkowo mają pozytywny wpływ na układ krążenia

Ekspert wyjaśnił, że w jednym z badań naukowcy zauważyli, że spożywanie dwóch jabłek dziennie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów we krwi oraz reguluje poziom cholesterolu w naczyniach krwionośnych. W ten sposób chroni przed powstawaniem blaszki miażdżycowej.

Chodzi o badanie „Two apples a day lower cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial”.

Warto dodać też, że jabłka mają właściwości przeciwnowotworowe. Osoby, które regularnie po nie sięgają, mają mniejsze ryzyko pojawienia się raka jelita grubego średnio aż o 35 procent, ale to nie wszystko – powiedział dietetyk.

Dodał także, że naukowcy zauważyli, iż spożywanie jabłek może nas w pewnym stopniu uchronić też przed rakiem płuc i rakiem piersi.

I jeszcze jedna, ważna rzecz. Dotarłem do badania, które potwierdziło, że codzienne spożywanie jabłek łagodzi stany zapalne w naszym ciele. A jak wiemy, przewlekły stan zapalny jest jedną z głównych przyczyn chorób metabolicznych. Czyli poprzez działanie przeciwzapalne regularne jedzenie jabłek może zminimalizować ryzyko zachorowania na wiele chorób, sięgając do samej ich przyczyny – skwitował.

Do czego można dodać jabłka?

Jabłka możesz jeść „solo” jako zdrową przekąskę, jednak możliwości jest znacznie więcej, ponieważ to bardzo wszechstronne owoce. Pasują do wielu potraw, nadając im naturalną słodycz i świeży smak. Sprawdzą się na przykład jako element sałatek – zarówno warzywnych, jak i owocowych. Można je także piec lub dusić i podawać jako dodatek do mięs, na przykład wieprzowiny czy drobiu. Możesz dorzucić je też do płatków owsianych, jogurtu czy naleśników. Nie zapominaj również o pysznych deserach. Te owoce idealnie pasują do ciasta z dodatkiem cynamonu.

Czytaj też:

Sycą na długo i wspomagają odchudzanie. Dietetyczka poleca ciasteczka z 4 składnikówCzytaj też:

To mleko Polacy kupują na potęgę. Dietetyczka ostrzega: szkodzi zdrowiu. Sprawdź, czy masz je w lodówce