Wystarczy jedna łyżka dziennie. Obniża cukier, cholesterol i chroni przed infekcjami

Wiele osób coraz częściej poszukuje naturalnych sposobów na poprawę swojego zdrowia. Dużą rolę odgrywa aktywność fizyczna, dbanie o dobrostan psychiczny, ale też to, co każdego dnia jemy i pijemy. Żeby naturalnie wesprzeć swój organizm, ważne jest, by dostarczać mu wartościowych składników odżywczych, unikać nadmiaru przetworzonej żywności oraz pić odpowiednią ilość wody dziennie.

Naturalny sprzymierzeniec zdrowia

Zdrowym dodatkiem, po który również warto sięgnąć, jest też ocet jabłkowy. Ma on wiele właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim znany jest ze swojego działania przeciwhiperlipidemicznego. Oznacza to, że zmniejsza poziom lipidów (tłuszczów) we krwi. Wspiera więc zdrowie układu krążenia i pomaga w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo ma właściwości:



przeciwdrobnoustrojowe,

przeciwgrzybicze,

przeciwutleniające,

antybakteryjne.

Zawiera korzystne bakterie, które wspierają mikrobiotę jelitową. Odporność pochodzi z jelit, a więc jego regularne spożywanie może chronić nas też przed infekcjami.

Zwiększa również wrażliwość komórek na insulinę (działanie hipoglikemiczne). Oznacza to, że obniża poziom glukozy i insuliny we krwi. Sprzyja to lepszej kontroli gospodarki węglowodanowej i może wspierać profilaktykę insulinooporności oraz cukrzycy typu 2. Co więcej, zmniejsza indeks glikemiczny potraw nawet o 30 procent.

Ocet jabłkowy stymuluje także wydzielanie enzymów trawiennych. Zastosowany około 15–30 minut przed posiłkiem sprawia, że zwiększa się wchłanialność składników pokarmowych. Koniecznie zobacz też, czy ocet jabłkowy pomaga schudnąć.

Jak spożywać ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy należy spożywać doustnie w postaci roztworu na około 15–30 minut przed posiłkiem. Wystarczy zmieszać jedną łyżkę octu jabłkowego z połową szklanki wody. Pamiętaj jednak o zasadzie, by nigdy nie pić go bez rozcieńczania. Może to doprowadzić do uszkodzenia szkliwa zębów oraz poparzenia śluzówki przełyku.

Ważne jest również, by nie pić zbyt dużo octu jabłkowego dziennie. Zbyt duże ilości mogą prowadzić do wypłukiwania potasu z organizmu oraz osłabienia gęstości kości przy długotrwałym stosowaniu. Zrezygnuj z picia octu, jeśli cierpisz na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Najlepsze właściwości ma ocet niefiltrowany, mętny, z „matką octową”.

