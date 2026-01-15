Poprawia trawienie i wspiera odporność. Zimą sięgam po nią zamiast ciężkich przekąsek

Zimą często powtarza się jeden schemat – apetyt rośnie, a energia spada. Na szczęście znalazłam sposób, by temu zapobiec. Kluczem do sukcesu okazała się odpowiednia dieta, a zwłaszcza włączenie do jadłospisu pewnej niepozornej, ale bardzo wartościowej przekąski. Odkąd po nią sięgam pozbyłam się wielu problemów. Poza tym rzadziej choruję. Zobacz, jak ten przysmak działa na organizm.

Jaki przysmak warto włączyć do diety zimą?

Specjaliści rekomendują, by sięgać po kiszoną kapustę. Produkt ten powstaje w procesie fermentacji, dzięki któremu zyskuje wiele cennych właściwości. Dostarcza organizmowi bakterii prebiotycznych. Wspomniane mikroorganizmy wspierają pracę układu pokarmowego. Kolonizują jelita i wpływają pozytywnie na stan mikrobioty. Hamują namnażanie się patogenów, redukują stany zapalne tkanek i ułatwiają pasaż treści pokarmowych. W rezultacie pośrednio regulują rytm wypróżnień i przeciwdziałają wzdęciom oraz zaparciom. Zwróciła na to uwagę między innymi dietetyczka kliniczna Magdalena Kartasińska–Kwaśnik, określając kapustę kiszoną mianem „cichego superbohatera”. Jak zauważyła ekspertka, w jednym z materiałów udostępnionych w sieci, fermentowane produkty są tajną całoroczną bronią zdrowia. Nie tylko usprawniają trawienie, ale też wzmacniają odporność i poprawiają nastrój.

Warto wspomnieć, że kiszona kapusta obfituje w wiele mikro- oraz makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Zawiera między innymi witaminy z grupy B, żelazo, wapń, magnez, sód, potas, fosfor, cynk, błonnik, selen, a także witaminę C, czyli jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Związek ten spowalnia procesy starzenia, obniża poziom złego „cholesterolu” i chroni komórki przed uszkodzeniem. Wykazuje również potencjał antynowotworowy.

Kto powinien uważać na kiszoną kapustę?

Kiszona kapusta, choć bardzo zdrowa nie jest dobra dla każdego. Powinny na nią uważać osoby z nadciśnieniem, zespołem jelita drażliwego, refluksem żołądkowo-przełykowym oraz chorobami nerek. Nie jest również wskazana dla pacjentów przyjmujących niektóre leki, na przykład preparaty na nadciśnienie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy możesz włączyć produkty fermentowane do swojej codziennej diety, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.

