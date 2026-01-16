Masz wysokie ciśnienie? Kardiolog: ta jedna prosta zmiana w diecie może je obniżyć

Wysokie ciśnienie krwi to jeden z tych problemów zdrowotnych, który zwykle bywa bagatelizowany. Wszystko dlatego, że długo nie daje o sobie znać. Nie boli, nie „wyłącza” z codziennego funkcjonowania. Działa „po cichu”. Powoli sieje spustoszenie w organizmie. Stopniowo uszkadza naczynia krwionośne, obciąża serce, zwiększa ryzyko zawału, udaru mózgu, niewydolności nerek czy zaburzeń widzenia. Właśnie z tego powodu nie należy go lekceważyć. Specjaliści apelują, by regularnie się badać. W uniknięciu nadciśnienia – jak wskazuje kardiolog Anna Bartusiak-Chatys – pomóc może również pewna niepozorna zmiana w codziennym jadłospisie.

Co zmienić w diecie, by obniżyć ciśnienie krwi?

Specjalistka radzi, by zmodyfikować swój sposób odżywiania. Już jeden drobny krok może przynieść naprawdę dobre efekty. Wystarczy używać soli niskosodowej z dodatkiem potasu zamiast klasycznej. „Dzięki temu zmniejszysz spożycie sodu, a zwiększysz potasu i magnezu” – wyjaśnia Anna Bartusiak-Chatys. Wskazany „duet” odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia.

Potas jest naturalnym „przeciwnikiem” sodu. Pomaga nerkom usuwać jego nadmiar z organizmu razem z zatrzymaną wodą. W rezultacie zmniejsza się objętość krwi krążącej w naczyniach, a to bezpośrednio obniża ciśnienie. Pierwiastek wpływa też na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych — sprzyja ich rozluźnieniu i rozszerzeniu, co skutkuje swobodniejszym przepływem krwi. Z kolei magnez wspiera ich elastyczność, zapobiega nadmiernemu skurczowi tętnic i pomaga ustabilizować ciśnienie. Wspomaga też pracę mięśnia sercowego — uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych i zmniejsza ryzyko wystąpienia arytmii.

Na sól potasową powinny jednak uważać osoby z przewlekłymi chorobami nerek. W tej grupie włączenie przyprawy do jadłospisu powinno być skonsultowane z lekarzem. Trzeba też pamiętać, że nadmiar potasu w diecie – podobnie jak zbyt duża ilość sodu – bywa niebezpieczny. Hiperkaliemia poważnie zaburza pracę układu nerwowego, mięśniowego oraz sercowo-naczyniowego i może zagrażać życiu.

Co jeszcze zrobić, by uniknąć nadciśnienia?

Anna Bartusiak-Chatys zaleca, by zrezygnować z używek – picia alkoholu i palenia tytoniu, a także ograniczyć spożycie wysokoprzetworzonych produktów i cukrów prostych i stosować nocne przerwy między posiłkami (12-14 godzin bez jedzenia). Takie „posty” wspomagają działanie wątroby i poprawiają wrażliwość tkanek na insulinę. Ekspertka zachęca również do ruchu.

Minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo i zwiększenie spontanicznej aktywności niezwiązanej z planowanym sportem to klucz do obniżenia ciśnienia – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale.

