Ta słodka przekąska spowalnia starzenie i reguluje pracę jelit. Polacy o niej zapominają

Jest pyszna i znajduje wiele kulinarnych zastosowań, a mimo to przegrywa w rankingu popularności z innymi owocami. Mijamy ją bez zastanowienia, myśląc, że nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. I nie chodzi wyłącznie o smak. Gruszka – bo o niej mowa – skrywa w sobie znacznie więcej cennych właściwości niż mogłoby się wydawać. Zaskakuje nawet badaczy.

Jakie właściwości ma gruszka?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że gruszka dostarcza sporej dawki antyoksydantów. Można w niej znaleźć między innymi witaminę C, kwercetynę, karotenoidy oraz kwasy fenolowe i flawonoidy. Wszystkie te związki odgrywają bardzo istotną rolę w walce z wolnymi rodnikami. Wymiatają ich nadmiar z organizmu, opóźniają procesy starzenia, redukują stany zapalne tkanek i chronią komórki przed uszkodzeniem. Pośrednio obniżają też poziom „złego cholesterolu”. Tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju wielu różnych chorób, na przykład miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca.

Spożywanie gruszek przyczynia się też do redukcji ciśnienia tętniczego. Owoce zawierają bowiem – jak zauważa doktor Magdalena Jagiełło – sporo potasu, a ten usprawnia pracę układu krążenia. Ułatwia usuwanie nadmiaru sodu z organizmu przez nerki, co sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego. Dodatkowo rozluźnia ściany naczyń krwionośnych (rozszerza je), poprawiając przepływ krwi. Co więcej, stabilizuje rytm serca i sprzyja lepszemu dotlenieniu tkanek.

Gruszki a układ pokarmowy

Średniej wielkości gruszka dostarcza około 6 gramów błonnika, który zwiększa objętość treści pokarmowej i pobudza perystaltykę jelit. W efekcie reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Stanowi też pożywkę dla „dobrych” bakterii jelitowych. Ulega fermentacji, co z kolei prowadzi do powstania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA). Te zaś wzmacniają barierę jelitową, chronią komórki jelit przed uszkodzeniem i przyspieszają ich regenerację. Warto też wspomnieć, że błonnik realnie wspomaga odchudzanie. Spowalnia wchłanianie cukrów i tłuszczów. Stabilizuje poziom glukozy po posiłku. Zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i przyjmowaniu nadmiarowej liczby kalorii.

Trzeba przy tym pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – najwięcej błonnika oraz innych cennych związków znajduje się w skórce. „Obieranie [owoców – przyp.red.] prowadzi do ponad 25 procent spadku zawartości kwasu fenolowego i askorbinowego!” – ostrzega dr Magdalena Jagiełło. Dlatego najlepiej jeść je w całości. Oczywiście przed spożyciem trzeba jeszcze gruszki dokładnie umyć.

