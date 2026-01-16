Bierzesz witaminę D3? Dietetyczka ostrzega: większość robi to źle

Witamina D3 – jak zauważa ekspertka – jest prohormonem rozpuszczalnym w tłuszczach i uczestniczy w wielu reakcjach zachodzących w organizmie. Odpowiada nie tylko za zdrowie kości. Wspiera też pracę mózgu, serca, jelit i płuc. Wzmacnia układ immunologiczny. Wspomaga mineralizację zębów i zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. Dlatego tak ważne jest to, by stale uzupełniać jej niedobory. Odpowiednia dieta czy ekspozycja na słońce może nie wystarczyć. Często konieczna okazuje się suplementacja. Co jednak zrobić, by ta naprawdę zadziałała? Pamiętaj o kilku prostych zasadach.

Jak przyjmować witaminę D3, by naprawdę działała?

Dawkowanie witaminy D3 – jak podkreśla ekspertka – zależy przede wszystkim od tego, ile mamy jej w swoim organizmie. Dlatego, zanim zaczniesz suplementację, zrób odpowiednie badania. Sprawdź, z jakiego „poziomu” startujesz. Optymalne stężenie związku we krwi mieści się w przedziale 30-50 nanogramów na mililitr. Zdrowi dorośli powinni przyjmować około 2000 IU na dobę. W przypadku osób z otyłością dawka ta jest wyższa i wynosi 4000 IU dziennie. Warto pamiętać, że witamina D3 uwielbia tłuszcz. Obecność tego makroskładnika zwiększa jej przyswajalność nawet o połowę. Dlatego najlepiej przyjmować związek razem z posiłkiem, na przykład kanapką z serem, sałatką z oliwą z oliwek czy pastą z awokado.

„Końskie dawki” witaminy D3 są niebezpieczne

Jednocześnie dr Paulina Ihnatowicz przestrzega przed przyjmowaniem bardzo dużych dawek witaminy D3. Takie działanie może bowiem bardzo zaszkodzić zdrowiu. Nadmiar związku jest równie niebezpieczny, jak jego niedobór. Jeśli w organizmie jest go zbyt dużo, dochodzi do zaburzenia pracy serca, nerek i układu nerwowego. Pojawiają się problemy z koncentracją. Nierzadko dochodzi do zwapnienia tkanek i naczyń krwionośnych. Jeśli cierpisz na niedobór witaminy D3, przed podjęciem decyzji o suplementacji skonsultuj się z lekarzem, który ustali odpowiednią i bezpieczną dawkę związku, biorąc pod uwagę twój stan zdrowia. Pamiętaj, każdy przypadek jest inny.

