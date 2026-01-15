Wspiera trawienie, nie tuczy i trzyma cukier w ryzach. Idealnie zastąpi śmietanę w sosie

W kuchni często wykorzystujemy sosy do różnych potraw. Nadają wyrazisty smak, a dzięki nim dania są też bardziej urozmaicone. Co więcej, mogą one podkreślać naturalny aromat składników albo całkowicie zmieniać charakter potrawy. Używamy ich zarówno do dań mięsnych, warzywnych, jak i makaronów.

Jak zagęścić sos bez śmietany?

Ważne jest, by sos miał odpowiednią gęstość. Jeśli będzie zbyt rzadki, może sprawiać wrażenie wodnistego. W ten sposób wygląda znacznie mniej apetycznie, spływa z talerza i trudno jest go jeść. Odpowiednia konsystencja pozwala rozprowadzić sos po całym daniu. Najczęściej do jego zagęszczenia używa się śmietany. Jeśli jednak nie masz jej w lodówce lub po prostu ograniczasz jej spożywanie, możesz wykorzystać inny, sprytny patent.

Sprawi on, że cała potrawa będzie jeszcze zdrowsza. Mianowicie chodzi o dodanie mielonego siemienia lnianego. Po zalaniu wodą i podgrzaniu siemię lniane wydziela śluz, który nadaje sosowi kremową konsystencję. Dzięki temu sos staje się odpowiednio gęsty, a jednocześnie lżejszy i zdrowszy.

Właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane jest jednym z najzdrowszych produktów pochodzenia roślinnego. Nie bez powodu jest on bardzo często określany mianem „superfood”. Jest to między innymi doskonałe wsparcie układu pokarmowego. Nasionka lnu łagodzą stany zapalne, ale też pomagają w walce z zaparciami, poprawiając perystaltykę jelit. Ich wielką zaletą jest także to, że są bogate w kwasy omega-3. Wspierają w ten sposób zdrowie serca, pomagając obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów.

Siemię lniane ma również właściwości przeciwzapalne, co również jest kluczowe w profilaktyce chorób układu krążenia, ale też zdrowia całego organizmu. Zawiera także dużą ilość lignianów. Są to fitoestrogeny, które mogą łagodzić objawy menopauzy. Dodatkowo mają działanie antyoksydacyjne. Błonnik zawarty w siemieniu lnianym spowalnia wchłanianie cukrów, co zapobiega gwałtownym skokom insuliny po posiłku. Dodatkowo sprawia, że czujemy się dłużej syci. Nasionka lnu, w przeciwieństwie do śmietany, nie są też sycące.

