Ten serek wiejski Polacy mijają w Biedronce. Dietetyk mówi wprost: to najlepszy wybór

Serek wiejski od lat uchodzi za kulinarny „pewniak”. Doskonale pasuje do kanapek, wytrawnych zapiekanek, omletów czy past, ale sprawdza się też w mniej oczywistych zastosowaniach – na przykład w deserach. Nic więc dziwnego, że Polacy regularnie wrzucają go do koszyka podczas codziennych zakupów. Wybór jest spory, ale jeden produkt wyraźnie dystansuje konkurencję. Zwrócił na niego uwagę dietetyk dr Michał Wrzosek

Jaki serek wiejski z Biedronki wypada najlepiej?

Ekspert poleca serek wiejski naturalny Piątnicy. Ma krótki i prosty skład – zawiera jedynie twaróg ziarnisty, śmietankę pasteryzowaną i sól. 100-gramowa porcja dostarcza około 97 kcal i stanowi dobre źródło łatwoprzyswajalnego białka (około 11 g). Dzięki temu serek sprzyja uczuciu sytości po posiłku i może ograniczać podjadanie, co ułatwia kontrolę masy ciała i realnie wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Warto jednak podkreślić, że białko nie tylko wpływa na apetyt. Charakteryzuje się wysokim efektem termicznym, co oznacza, że jego trawienie wymaga większego wydatku energetycznego niż w przypadku tłuszczów czy węglowodanów. Dodatkowo wspomaga regenerację mięśni po wysiłku fizycznym i jest istotnym składnikiem diety osób aktywnych.

Na które serki wiejskie lepiej uważać?

Specjaliści apelują, by nie sięgać zbyt często po serki wiejskie wzbogacone o owoce. Mogłoby się wydawać, że ta wersja jest jeszcze lepsza niż wariant naturalny. Jednak teoria nie idzie w parze z praktyką. Smakowe odsłony nabiału zazwyczaj zawierają bowiem spore ilości cukrów prostych. Ich nadmiar w diecie nie służy zdrowiu ani utrzymaniu dobrej kondycji, Wręcz przeciwnie. Może przyczynić się do rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego czy otyłość. Najlepszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – jest połączenie serka naturalnego ze świeżymi lub mrożonymi owocami, na przykład jabłkami, bananami, truskawkami, borówkami czy jagodami.

