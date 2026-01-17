Dietetyk wskazuje 4 produkty idealne dla seniorów. Jeden z nich zaskakuje

Seniorzy powinni w szczególny sposób troszczyć się o swoje zdrowie. Niezwykle ważne są regularne badania, systematyczna aktywność fizyczna, ale też to, co ląduje na ich talerzu. Ta grupa osób staje się bowiem bardziej wrażliwa na niedobory pewnych składników odżywczych. Dieta powinna być bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze oraz odpowiednią ilość białka.

Po to powinni sięgać seniorzy

Dietetyk dr Angelika Kargulewicz zwróciła jeszcze uwagę na cztery produkty, które osoby starsze powinny włączyć do swojego jadłospisu.

Chciałabym tę listę rozpocząć od śledzi. W 100 g śledzia znajdziemy nawet 13 mikrogramów witaminy B12, która jest ważna dla pracy układu nerwowego seniora – powiedziała.

Wyjaśniła, że kolejny cenny produkt, o którym seniorzy często zapominają, to strączki. Są one świetnym źródłem białka roślinnego, które jest skorelowane z długowiecznością. Jest też ważne w profilaktyce sarkopenii. Strączki (szczególnie soja, soczewica i bób) dostarczają niezbędnych aminokwasów, które pomagają utrzymać siłę mięśni. Zawarty w nich błonnik rozpuszczalny (pektyny) reguluje ciśnienie krwi i przyczynia się do obniżenia „złego” cholesterolu LDL. Mają też niski indeks glikemiczny i działają jak probiotyk dla jelit. Choć często kojarzą się z ciężkostrawnością, ich korzyści zdrowotne znacznie przeważają nad tymi niedogodnościami.

Co jeszcze powinny jeść osoby starsze?

Kolejnym produktem polecanym przez dietetyczkę są brokuły.

Dostarczają ogromnej ilości glukozynolanów – substancji o udokumentowanym działaniu przeciwnowotworowym, w szczególności w kontekście raka jelita grubego czy raka płuc – wyjaśniła ekspertka.

Cennym produktem w diecie osób starszych jest również karczoch. Zdaniem ekspertki to idealne warzywo, jeśli chodzi o ochronę komórek wątrobowych, ponieważ odtruwa i regeneruje wątrobę. Dodatkowo karczoch jest nieoceniony przy detoksykacji, czyli usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii. Poprawia też trawienie i zdrowie jelit. Zapobiega również zaparciom i ma działanie przeciwzapalne.

