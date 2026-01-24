Seniorzy coraz częściej zamieniają kawę na ten napój. Nie ma kofeiny, a świetnie wspiera serce i jelita

Kawa uchodzi za jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Nie każdemu jednak służy. W niektórych sytuacjach może nasilać dolegliwości ze strony układu pokarmowego, podrażniać żołądek, zaburzać rytm serca lub utrudniać zasypianie. Specjaliści często rekomendują, by osoby z nadciśnieniem, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wrzodową, refluksem żołądkowo-przełykowym czy problemami ze snem ograniczyły spożycie kofeiny lub wyeliminowały ją z diety. W takiej sytuacji warto sięgnąć po alternatywę dla klasycznej kawy. Jest pyszna, bezpieczna i może przynieść korzyści zdrowotne również osobom starszym.

Zapomniany „zamiennik” kawy

Dobrą alternatywą dla zwykłej kawy jest napój przygotowany z prażonych i mielonych pestek daktyli. Jest to tzw. kawa daktylowa. Ten napój jest znany w wielu regionach Bliskiego Wschodu i Afryki i powoli zyskuje popularność także w Europie. W Polsce można go kupić głównie przez internet. Paczka o wadze 250 g kosztuje około 40 złotych.

Jak kawa z daktyli wpływa na organizm?

Jednym z największych atutów kawy z daktyli jest brak kofeiny. To czyni ją dobrym wyborem dla osób wrażliwych na ten związek oraz chcących ograniczyć jego spożycie. Napój nie powoduje bowiem typowych dla kawy objawów, takich jak pobudzenie, kołatanie serca czy trudności z zasypianiem.

Kawa z daktyli powstaje z prażonych pestek owoców daktylowca, które są naturalnym źródłem błonnika pokarmowego oraz związków bioaktywnych. Choć sam napar ma klarowną formę, obecne w nim składniki mogą wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego jako element zbilansowanej diety. Istotne znaczenie ma również zawartość potasu, czyli minerału niezbędnego do prawidłowej pracy mięśni, układu nerwowego oraz serca. Odpowiednia podaż potasu w diecie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze i wspiera prawidłowy rytm serca, co jest szczególnie ważne u osób starszych.

Napój z pestek daktyli dostarcza także związków o działaniu antyoksydacyjnym, które pomagają ograniczać stres oksydacyjny. Antyoksydanty odgrywają ważną rolę w ochronie komórek przed uszkodzeniami i są istotnym elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym schorzeń układu krążenia.

Jak przyrządzić kawę z daktyli?

Kawę z daktyli przygotowuje się podobnie jak klasyczną „małą czarną”. Trzeba zalać prażone i zmielone ziarna owoców daktylowca gorącą wodą. Wystarczy jedna łyżeczka (około 5 gramów) na filiżankę. Napój ma karmelowy, lekko słodkawy smak. Nie musisz więc dorzucać do niego cukru, choć oczywiście możesz to zrobić, jeśli chcesz. Napój doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami, na przykład cynamonem, kardamonem czy gorzką czekoladą.

