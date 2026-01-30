Polacy boją się tłuszczu, a to błąd. Ten olej działa na serce i stany zapalne

Nie wszystkie tłuszcze są takie same. Jedne mogą zrujnować zdrowie, a inne wręcz przeciwnie – pomagają w zachowaniu dobrej kondycji na długie lata. Do tej drugiej kategorii z całą pewnością zalicza się olej lniany, wytwarzany z nasion lnu zwyczajnego, czyli siemienia lnianego. Zazwyczaj tłoczy się go „na zimno”. Dzięki temu zachowuje on swoje cenne właściwości. A ich lista jest całkiem długa. Sprawdź, co zyskasz, gdy włączysz ten produkt do codziennej diety.

Jakie właściwości ma olej lniany?

Tłuszcz ten – jak wskazują polscy badacze w pracy pod tytułem „Oleje bogate w kwasy omega-3 jako potencjalne źródło kwasów nienasyconych w diecie dla niemowląt i małych dzieci” – jest bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Dostarcza między innymi kwasu alfa-linolenowego (ALA) oraz linolowego (LA). Związki te odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Stanowią nie tylko źródło energii, ale też materiał budulcowy błon komórkowych, wpływają na ich elastyczność. Uczestniczą też w regulacji procesów zapalnych i gospodarki lipidowej. Dlatego ich obecność w diecie ma znaczenie między innymi dla układu krążenia.

Łączna zawartość ALA i LA wynosi ponad 60% wszystkich kwasów tłuszczowych występujących w tym oleju, z czego ALA jest 2 – 3 razy więcej niż LA – czytamy we wspomnianym artykule.

Współczesna dieta obfituje w kwas linolowy (omega-6). Brakuje w niej natomiast kwasu alfa-linolenowego (omega-3). Ta nierównowaga sprzyja występowaniu przewlekłych stanów zapalnych o niskim stopniu nasilenia. Oddziałuje negatywnie na gospodarkę lipidową i hormonalną. Pogarsza też funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Dlatego tak ważne są proporcje tłuszczów obecne w oleju lnianym.

Jak stosować olej lniany?

Najlepiej wykorzystywać go wyłącznie „na zimno”, na przykład jako dodatek do twarogu, jogurtu, past kanapkowych, sałatek czy warzyw. Należy przy tym pamiętać o odpowiednim przechowywaniu produktu. Olej lniany powinien być trzymany w chłodnym i suchym miejscu, w ciemnej butelce. Z dala od źródeł światła. Wysoka temperatura i obróbka termiczna niszczą jego cenne właściwości.

Czytaj też:

Kiedy wrzucać mięso i warzywa do rosołu? Doświadczone kucharki są zgodneCzytaj też:

To mięso jest zdrowsze niż kurczak. Ma więcej białka i mniej tłuszczu, a Polacy rzadko je wybierają