Wysyłamy to mięso za granicę, a sami jemy rzadko. Badania nie zostawiają złudzeń

Polacy są jednym z kluczowych dostawców tego mięsa na rynki Unii Europejskiej. Eksportujemy ten przysmak do innych krajów, ale sami rzadko po niego sięgamy. Tymczasem to prawdziwe marnotrawstwo. Mowa tu nie tylko o walorach smakowych, ale przede wszystkim wartościach odżywczych. Zwracają na nie uwagę specjaliści z wielu różnych dziedzin – kucharze, a także naukowcy, między innymi Dorota Maj, Józef Bieniek i Zofia Bekas z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jakie mięso warto włączyć do diety?

Eksperci zachęcają do tego, by częściej sięgać po mięso z królika. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim wysoka zawartość białka. Jak zauważają krakowscy badacze, wspomniany makroskładnik stanowi od 18 do 23 procent masy mięsa króliczego. Co ważne, jest ono pełnowartościowe i łatwoprzyswajalne. Organizm człowieka wykorzystuje je w 90 procentach, między innymi do budowy nowych komórek, regeneracji uszkodzonych tkanek. Jego rola się jednak na tym nie kończy. Białko odgrywa również istotną rolę w pracy układu pokarmowego. Usprawnia trawienie i pośrednio przyspiesza spalanie kalorii. Zapewnia też długie uczucie sytości, dzięki czemu realnie wspomaga odchudzanie.

Zawartość tłuszczu w mięsie króliczym waha się od 2 do 6 % i zależy przede wszystkim od żywienia, warunków utrzymania, a także wieku zwierząt. Mięso królicze pod względem zawartości tłuszczu i cholesterolu jest produktem konkurencyjnym w stosunku do mięsa drobiowego czy mięsa czerwonego – czytamy w artykule pod tytułem „Wpływ wieku i płci królików na wskaźniki jakości ich mięsa”

Mięso z królika zawiera również wiele cennych mikroelementów, na przykład cynk, żelazo, wapń, miedź fosfor czy jod. Dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Specjaliści podkreślają również, że jest lekkostrawne. Nie obciąża układu pokarmowego. Dlatego jest polecane dzieciom oraz seniorom.

Jak włączyć mięso z królika do diety?

Mięso z królika najlepiej wprowadzać do diety stopniowo, zaczynając od prostych, klasycznych potraw. Na początek sprawdzą się dania duszone lub gotowane, które podkreślają jego naturalnie delikatny smak. Królik dobrze komponuje się z łagodnymi przyprawami, warzywami korzeniowymi i ziołami, dlatego łatwo wkomponować ten przysmak w codzienne menu. Warto sięgać po chudsze części, takie jak udziec czy grzbiet, i traktować to mięso jako zamiennik drobiu lub cielęciny w znanych przepisach. Dzięki temu nie trzeba będzie zmieniać nawyków kulinarnych, by urozmaicić jadłospis.

