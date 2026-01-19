Nic tak nie wspiera jelit i odporności, jak ten napój. Zrobisz go w domu z dwóch składników

To, co jemy i pijemy na co dzień, ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, a także na zdrowie. Niezwykle ważne jest dbanie o to, by dieta była odpowiednio zbilansowana i dostarczała niezbędnych witamin oraz minerałów. Jadłospis oparty na wartościowych produktach wspiera odporność i może zmniejszać ryzyko rozwoju wielu chorób.

Jakie właściwości ma maślanka?

Warto więc do swojej diety włączać produkty, które uchodzą za niezwykle zdrowe. Jednym z nich jest maślanka, czyli naturalny produkt mleczny. Często poleca się ją jako uzupełnienie menu podczas odchudzania, ponieważ ma mało kalorii i jest lekkostrawna. Białka w maślance są częściowo „nadtrawione” przez bakterie, co sprawia, że są łatwiej przyswajalne niż te z surowego mleka. Ten płyn nie tylko pomaga w pozbyciu się zbędnych kilogramów. Wspiera też pracę układu trawiennego, pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną jelit, przyczynia się do regulacji rytmu wypróżnień i zapobiega wzdęciom.

Charakteryzuje się ona też wysoką zawartością wapnia (około 300 mg w jednej szklance), czyli pierwiastka niezbędnego dla zdrowia kości.

Wypicie jednej szklanki maślanki pozwala pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na wapń w aż 25 procentach, jest to naprawdę bardzo dużo. Nadmienię, że potrzebujemy wapnia nie tylko do tego, aby mieć mocne kości, ale pierwiastek ten zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego, bierze udział w krzepnięciu krwi, odpowiada za pracę mięśni, a nawet wspomaga gojenie się ran – wyjaśnił w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Maślanka powstaje w procesie fermentacji mlekowej. Zawiera więc żywe kultury bakterii, które wspierają mikrobiom jelitowy. Właśnie to ma kluczowe znaczenie dla naszego układu immunologicznego. Oznacza to, że spożywanie maślanki poprawia też naszą odporność.

Warto wspomnieć też o tym, że jedna szklanka to aż 350 miligramów potasu, który zapewnia prawidłową pracę układu krążenia i układu nerwowego. Produkt ten zawiera też witaminy z grupy B, które między innymi sprawiają, że czujemy się mniej zmęczeni, pomagają utrzymać sprawność umysłową na odpowiednim poziomie.

Przepis na domową maślankę

Maślankę bez problemu kupimy w każdym sklepie spożywczym, ale możemy przygotować ją też w domu. Wbrew pozorom nie zajmuje to dużo czasu i nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Przyrządzenie maślanki wymaga tylko dwóch składników. Pierwszy z nich to mleko. Najlepiej wybierz pełnotłuste (może być pasteryzowane). Drugi to opakowanie starterowej kultury bakteryjnej. Kupisz je w sklepach internetowych. Te bakterie spowodują zakwaszenie mleka. Dzięki temu uzyskamy konsystencję i smak typowy dla maślanki. Specjalista od zdrowego odżywiania polecił poniższy przepis.

Przepis: Domowa maślanka Nie musisz kupować maślanki, bez trudu zrobisz ją samodzielnie w domu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 1 litr pełnotłustego mleka

starterowe kultury bakterii (zgodnie z instrukcją) Sposób przygotowania Łączenie składnikówPodgrzej mleko do temperatury ok. 30-40 stopni. W małej ilości mleka rozpuść kulturę starterową zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dodaj rozpuszczoną kulturę do reszty mleka i dobrze wymieszaj. Fermentacja maślankiPrzygotowane mleko wlej do czystego naczynia, przykryj ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu (około 22-25 stopni) na ok. 24 godziny lub nieco krócej. Po upływie tego czasu sprawdź stan maślanki, która powinna być gęsta i lekko kwaśna. Jeśli okaże się, że jest dobra, to przenieś ją do lodówki. Jest wtedy gotowa do spożycia.

