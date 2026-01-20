Piję ten napój regularnie. Wyniki krwi się poprawiły, a jelita w końcu ruszyły

Picie różnych napojów może korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Herbatki ziołowe mogą pomagać w trawieniu i działać uspokajająco. Z kolei naturalne, świeżo wyciskane soki dostarczają witamin i minerałów. Podstawą odpowiedniego nawodnienia jest też oczywiście woda. Warto jednak wiedzieć, że napojem, który na stałe powinien zagościć w naszej diecie, jest zakwas z buraka.

Pomaga na ciśnienie i anemię

Zakwas z buraków jest szczególnie polecany osobom, które borykają się z anemią. Choć sam burak nie ma rekordowej ilości żelaza, to proces fermentacji sprawia, że zawarte w nim żelazo oraz kwas foliowy stają się znacznie lepiej przyswajalne dla organizmu. Regularne spożywanie tego napoju przyczynia się więc do podniesienia hemoglobiny.

Co więcej, buraki świetnie działają też na serce, pomagając w naturalny sposób obniżyć ciśnienie tętnicze. Taki napój ma także silne działanie przeciwzapalne. Intensywny kolor zakwasu z buraków jest zasługą betalain. Są to silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki. Wspomagają również pracę wątroby w procesie detoksykacji.

Inne właściwości zakwasu z buraków

Ten niedoceniany polski klasyk jest naturalnym probiotykiem. Działa więc jak tarcza ochronna dla jelit. Między innymi odbudowuje mikrobiotę po antybiotykoterapii, usprawnia trawienie, a do tego zapobiega wzdęciom czy zaparciom. Dodatkowo poprawia też przyswajalność składników odżywczych z innych posiłków. W przeciwieństwie do świeżego soku z buraków, zakwas zawiera minimalne ilości cukru. W konsekwencji napój ma niski indeks glikemiczny i jest bezpieczny dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą.

Picie takiego zakwasu rozpocznij od 1/4 szklanki dziennie. Pozwoli to twojej mikroflorze jelitowej zaadaptować się do nowej dawki probiotyków. Standardowa, zalecana porcja to pół szklanki do jednej szklanki dziennie. Pamiętaj też, że zakwasu nie należy gotować. Wysoka temperatura niszczy żywe kultury bakterii probiotycznych i witaminę C. Jeśli chcesz dodać go do barszczu, zrób to na samym końcu, już po wyłączeniu ognia.

