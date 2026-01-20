To jedna z najlepszych przekąsek na redukcji. Syci na długo i pomaga opanować apetyt

W teorii odchudzanie jest banalnie proste. Wystarczy determinacja i odpowiedni plan żywieniowy. W praktyce często to za mało. Nawet największa motywacja i najlepsza strategia mogą okazać się nieskuteczne w starciu z nagłymi napadami głodu, kiedy do głosu dochodzi apetyt na „coś słodkiego”. Co zrobić w takiej sytuacji? Zamiast sięgać po sklepowe batoniki czy ciastka, włącz do jadłospisu pewną prostą i niepozorną przekąskę. Znajdziesz ją w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Wygląda niepozornie, ale potrafi zdziałać więcej niż się wydaje. To smaczny i wartościowy superfood, ale na co dzień większość osób o nim zapomina. Nie popełniaj tego błędu i zobacz, co wrzucić do koszyka podczas następnych zakupów.

Jaka przekąska wspomaga odchudzanie?

Warto włączyć do jadłospisu migdały. Choć są dość kaloryczne, świetnie sprawdzają się podczas odchudzania. Stugramowa porcja nasion – jak zauważa dietetyczka Paula Nagel – dostarcza aż 560 kcal. Nie trzeba się jednak ich obawiać. Wręcz przeciwnie – dzięki nim organizm może wiele zyskać. Dowiedli tego między innymi autorzy pracy zatytułowanej „Appetitive, dietary and health effects of almonds consumed with meals or as snacks: a randomized, controlled trial”:

Migdały korzystnie wpływają na metabolizm. Pomagają też regulować apetyt, nie zwiększając ryzyka przyrostu masy ciała. Wyniki badania wskazują, że mogą być wartościowym wyborem wśród zdrowych przekąsek – czytamy we wskazanym opracowaniu.

Spożycie tych nasion pozwala ograniczyć ryzyko podjadania między posiłkami, które stanowi jedną z głównych przeszkód w odchudzaniu. Wszystko za sprawą zawartego w nich białka (około 21 g w 100 gramach). Ten makroskładnik odgrywa ważną rolę w skutecznym zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Syci na długo, a jednocześnie usprawnia metabolizm i pośrednio przyspiesza spalanie kalorii. Zwiększa bowiem wydatek energetyczny organizmu. W odchudzaniu pomagają również inne związki obecne w migdałach – nienasycone kwasy tłuszczowe oraz błonnik. Spowalniają opróżnianie żołądka, dzięki czemu hamują nadmierny apetyt.

Ile migdałów jeść, by szybciej schudnąć?

W tym przypadku zasada im więcej, tym lepiej się nie sprawdzi. Wręcz przeciwnie należy zachować umiar i zdrowy rozsądek przy włączaniu migdałów do jadłospisu. Najczęściej zalecana dawka to 20-24 g. Najlepiej jeść je jako przekąskę, na przykład między posiłkami i sięgać po nie zamiast sklepowych batoników, ciastek czy innych przegryzek.

