Ten jogurt z Lidla zachwycił dietetyczkę. Ma prosty skład i świetnie wspiera jelita

Nie ma wątpliwości, że jogurty naturalne są cennym elementem codziennej diety. Jeden z nich zasługuje jednak na szczególną uwagę. Choć wygląda niepozornie, to zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Znana dietetyczka podzieliła się w mediach społecznościowych opinią na jego temat, nie kryjąc zachwytu. Ocena ekspertki jest jednoznaczna: genialny.

Jaki jogurt naturalny w Lidlu warto kupić?

Dietetyczka Patrycja Cesarz poleca jogurt naturalny Bifidus marki Pilos. Jego największym atutem jest prosty skład. Nie znajdziemy w nim żadnych zbędnych dodatków, takich jak na przykład śmietanka, zagęszczone mleko czy cukier. Produkt został natomiast wzbogacony – jak podkreśla specjalistka – o błonnik pokarmowy, który wspiera perystaltykę jelit i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Znajdziemy w nim również chrom, cynk oraz witaminę B6 — związki istotne dla regulacji poziomu cukru we krwi, pracy układu odpornościowego i metabolizmu energetycznego. To jednak niejedyny argument przemawiający za wyborem opisywanego nabiału. Jogurt zawiera bowiem 10 milionów bakterii jogurtowych, między innymi Bifidobacterium.

Bakterie z tego rodzaju odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi mikrobioty jelitowej, a obecność błonnika sprzyja ich wzrostowi i aktywności – podkreśla Patrycja Cesarz w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych.

Jaki jeszcze nabiał warto włączyć do diety?

W lodówce warto mieć także inny produkt nabiałowy, który często bywa niedoceniany, a ma naprawdę dużo do zaoferowania. Dietetyczka Patrycja Cesarz poleca kefir naturalny bio marki Pilos. W składzie na tylko mleko i kultury kefirowe. Może realnie wspierać różnorodność mikrobioty jelitowej oraz procesy trawienne. Świetnie smakuje „solo”, ale doskonale sprawdza się też jako baza koktajli, na przykład w połączeniu z owocami (świeżymi lub mrożonymi).

