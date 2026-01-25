Zawsze mam je w domu. Te słodycze z Biedronki dietetyk uznaje za świetny wybór

Słodycze nie muszą być „zakazanym owocem” na diecie. Ważne jest to, by sięgać po nie z rozwagą i zwracać uwagę na jakość nabywanych produktów. Słodkie przekąski, dostępne w sklepach i supermarketach, zwykle nie grzeszą dobrym składem. Można jednak znaleźć wśród nich prawdziwe „perełki”, które wyróżniają się na tle konkurencji. Zwrócił na nie uwagę dietetyk dr Michał Wrzosek podczas zakupów w Biedronce. Zobacz, co dokładnie poleca i dlaczego.

Najlepsze słodycze w Biedronce zdaniem dietetyka

Ekspert radzi, by sięgać po gorzką czekoladę marki Lindt o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Już 30 gramów przekąski dziennie może – jak wskazuje specjalista – wpłynąć pozytywnie na nastrój i poprawić ogólne samopoczucie. Zawiera bowiem duże ilości magnezu. Magnez odgrywa kluczową rolę w regulacji pracy układu mózgu. Uczestniczy w przekazywaniu impulsów nerwowych i pomaga „wyciszać” nadmierną aktywność neuronów. Jego niedobór nierzadko powoduje problemy ze snem oraz koncentracją. Często też wywołuje rozdrażnienie i nasila stres. Warto podkreślić, że gorzka czekolada dostarcza również cennych antyoksydantów. Przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i redukują stany zapalne tkanek, które przyczyniają się do rozwoju wielu różnych chorób.

Jakie inne słodycze w Biedronce poleca dietetyk?

Dr Michał Wrzosek chętnie wrzuca do zakupowego koszyka jedną z przekąsek marki Vitanella. „To są ciasteczka z jednym z najlepszych składów na rynku. Dlaczego? Dlatego, że są zrobione głównie z mąki pełnoziarnistej i naprawdę mają sporo tego błonnika –13 g w 100 gramach – i naprawdę smakują” – podkreśla dietetyk w nagraniu udostępnionym w sieci. Ta przegryzka zapewnia długie uczucie sytości. Już niewielka jej porcja wystarczy, by zaspokoić głód i uniknąć podjadania, które jest jednym z kluczowych czynników utrudniających odchudzanie i utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Czytaj też:

Ten serek wiejski Polacy mijają w Biedronce. Dietetyk mówi wprost: to najlepszy wybórCzytaj też:

Te pączki robię w 10 minut. Rodzina była pewna, że są z cukierni