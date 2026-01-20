Masło odstawiłam na bok. Ten kremowy dodatek robi ogromną różnicę

Dla wielu osób masło jest nieodłącznym elementem przygotowywania kanapek. Nadaje pieczywu delikatny smak i sprawia, że wędlina czy ser lepiej się z nim komponują. Bez tego dodatku kanapka dla wielu Polaków wydaje się niekompletna, jednak urozmaicenie codziennej diety może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Zobacz, po co sięgam na kapaki zamiast masła.

Świetna alternatywa dla masła

Doskonałym zamiennikiem masła jest awokado. Dzięki swojej kremowej konsystencji stanowi jedną z najlepszych alternatyw dla tłuszczu zwierzęcego. Jest też smaczne, ale najważniejsze są jego walory odżywcze. Przede wszystkim posiada ono zdrowe tłuszcze. Dokładnie dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-9), które wspierają serce i pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu.

Kolejnym plusem jest to, że awokado w przeciwieństwie do masła posiada błonnik pokarmowy. Sprzyja on trawieniu, a do tego daje uczucie sytości. Ten owoc to także „bomba witaminowa”. Zawiera między innymi witaminę E, czyli jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Jest bogate także w witaminę K, która jest niezbędna dla prawidłowej krzepliwości krwi. To także bogactwo witamin z grupy B, wspierających prawidłową pracę układu nerwowego oraz świetne źródło potasu, który wspiera prawidłowe ciśnienie tętnicze. Jest też mniej kaloryczne od masła.

Jak wykorzystać awokado?

Awokado jako zamiennik masła wykorzystuję na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rozsmarowanie go bezpośrednio na pieczywie. Czasem robię też guacamole, czyli popularną pastę z tego owocu oraz soku z limonki i soli.

Poza tym awokado świetnie zastępuje tłuszcz w ciastach, więc wykorzystuję je również w ten sposób. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku czekoladowych wypieków. Kakao doskonale maskuje zielony kolor oraz subtelny posmak tego owocu. Ma jednak więcej wody niż masło, dlatego warto delikatnie obniżyć temperaturę pieczenia oraz nieco wydłużyć czas. W ten sposób ciasto nie wyjdzie zbyt wilgotne. Koniecznie też sprawdź, jak wybrać najlepsze awokado.

Inne alternatywy dla masła

Poza awokado do smarowania kanapek możesz też użyć twarożku śmietankowego. Ma odpowiednią konsystencję, a do tego smakowo pasuje do wielu dodatków. Jest to też zdrowa opcja. Kolejną alternatywą jest pesto, hummus lub różnego rodzaju pasty warzywne – są nie tylko pyszne, ale też pełne dobroczynnych właściwości. Dobrze sprawdzi się też oliwa z oliwek, czyli jeden z najzdrowszych produktów spożywczych. Doskonale komponuje się ze świeżym chlebem.

Z kolei do pieczenia możesz wykorzystać rozgniecionego banana. Dzięki niemu wypieki będą wilgotne i możesz dodać w ten sposób mniej cukru, ponieważ ten owoc nadaje delikatnej słodyczy. Świetnym zamiennikiem jest też mus jabłkowy czy jogurt grecki.

