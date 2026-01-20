Poprawiają pamięć i spowalniają starzenie. W Lidlu i Biedronce kupisz je nawet o 50 proc. taniej

Owoce od lat zajmują ważne miejsce w naszym jadłospisie. To jeden z najistotniejszych elementów zdrowej diety. Często jednak sięgamy po te najbardziej popularne, jak jabłka, banany czy pomarańcze. Warto to trochę urozmaicić i wpleść do menu borówki, które nie tylko cudownie smakują, ale są też niezwykle zdrowe.

Owoce pełne antyoksydantów

Borówki często są określane jako „superfood”. Nie bez przyczyny zyskały to miano, ponieważ są jednymi z najzdrowszych owoców, jakie możemy włączyć do swojego menu. Ich regularne spożywanie przynosi korzyści dla całego organizmu. Przede wszystkim są one bogate w antyoksydanty (głównie antocyjany). Neutralizują one wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do szybszego starzenia się organizmu, ale też wielu chorób.

Jedzenie borówek poprawia funkcje poznawcze, między innymi wspierając pamięć. W badaniu opublikowanym przez „American Journal of Clinical Nutrition” badacze udowodnili, że ci, którzy spożywali borówki, cechowali się lepszą pamięcią krótkotrwałą, a także większą uważnością w zadaniach wymagających skupienia uwagi. Chodzi o badanie przeprowadzone przez naukowców z King’s College London oraz Uniwersytetu w Reading pod tytułem „Wild blueberry (poly)phenols can improve vascular function and cognitive performance in healthy older individuals: a double-blind randomized controlled trial”.

Inne właściwości borówek

Co więcej, te małe owoce świetnie działają na nasz wzrok. Wynika to z zawartości wspomnianych już wcześniej antyoksydantów, ale też witaminy A. Jedzenie borówek pomaga też w obniżeniu „złego” cholesterolu LDL oraz reguluje ciśnienie tętnicze. To z kolei zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. Są także idealne dla osób dbających o linię, ponieważ zawierają mało kalorii. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do jogurtu, owsianki, deserów czy jako smaczna przekąska.

Borówki kupisz znacznie taniej

Z własnego doświadczenia wiem, że borówki bardzo często można dostać na różnego rodzaju promocjach w supermarkecie. Teraz kupisz je prawie o połowę taniej w Biedronce – dokładnie zniżka wynosi 43 procent. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ ta oferta trwa do 21 stycznia włącznie. W Lidlu te owoce nabędziesz z kolei aż o 50 procent taniej. Termin końca promocji jest ten sam. Jeśli jednak nie zdążysz – nie martw się, takie promocje pojawiają się naprawdę bardzo często.

