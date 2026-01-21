Ten ser jemy tylko na pizzy, a to duży błąd. Jest lżejszy niż żółty i sprzyja sercu

Często sięgamy po sery, ponieważ są nie tylko smaczne, ale też pasują do naprawdę wielu potraw. Zaczynając od klasycznych kanapek, poprzez zapiekanki i makarony, kończąc na pizzy czy sałatkach. Potrafią one wzbogacić smak każdego posiłku. Doskonale nadają się też jako przekąska „solo”, na przykład do wina. Warto eksperymentować z różnymi rodzajami sera i próbować nowych smaków.

Jeden z najzdrowszych serów

Na stałe w naszym menu powinna również zagościć mozzarella. Jest to jeden z najpopularniejszych serów na świecie. W porównaniu do twardych, dojrzewających serów, jest uważana za jedną z „najzdrowszych” opcji. Ma bowiem wyższą zawartość wody i mniejszą gęstość kaloryczną niż sery żółte. W klasycznej mozzarelli znajdziemy około 280–300 kcal. Dla porównania: parmezan ma około 430 kcal, a cheddar około 400 kcal. Zawiera również mniej tłuszczu. Dzięki temu możesz zjeść jej objętościowo więcej niż na przykład cheddara, dostarczając tę samą ilość kalorii. Jest to też odciążenie układu trawiennego. Mozzarella jest serem lekkostrawnym, przez co po jej zjedzeniu nie występuje uczucie ciężkości po posiłku.

Sery są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmiar w diecie może podnosić poziom cholesterolu LDL, czyli tego, który niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Wybierając mozzarellę zamiast tłustych serów dojrzewających, naturalnie ograniczysz w swojej diecie podaż nasyconych tłuszczów zwierzęcych. Jest to istotne w przypadku osób z podwyższonym cholesterolem czy chorobami serca. Najważniejszym argumentem jest jednak lepsza proporcja białka do tłuszczu w porównaniu do innych serów. Poza tym, że jest dobrym źródłem białka, 100 g tego sera pokrywa około 51 procent dziennego zapotrzebowania na wapń i fosfor.

Jak wykorzystać ser mozzarella

Mozzarella jest serem, który świetnie nadaje się do wielu potraw. Często wykorzystujemy ją między innymi w sałatkach. To obowiązkowy element sałatki Caprese z pomidorami i bazylią. Cudownie smakuje też bruschetta z tym serem, czyli kromka chleba opieczona z oliwą, pomidorem i roztopioną mozzarellą. Idealnie nadaje się też do tostów z pesto. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić domową mozzarellę.

Czytaj też:

To jedna z najlepszych przekąsek na redukcji. Syci na długo i pomaga opanować apetytCzytaj też:

Nic tak nie wspiera jelit i odporności, jak ten napój. Zrobisz go w domu z dwóch składników