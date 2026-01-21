Wzdęcia i ciągłe zmęczenie to często sygnał z jelit. Dietetyczka zdradza 4 proste wybory z kuchni

Kiedy jelita zaczynają niedomagać, organizm traci zdolność prawidłowego wchłaniania składników odżywczych i staje się bardziej podatny na infekcje. Mogą pojawić się problemy z koncentracją, wahania apetytu oraz nawracające wzdęcia – a to tylko część możliwych objawów. Dlatego tak ważne jest, by dbać o układ trawienny profilaktycznie, zamiast reagować dopiero wtedy, gdy pojawią się dolegliwości. Pomóc w tym mogą cztery łatwodostępne produkty, o których na co dzień często zapominamy. Tymczasem – jak przekonuje dietetyczka Patrycja Cesarz – warto włączyć je do codziennego jadłospisu.

Te produkty wspomagają regenerację jelit

Pierwszym polecanym przez dietetyczkę produktem są suszone kwiaty rumianku. Wykazują bowiem działanie przeciwzapalne oraz rozkurczowe, co może łagodzić ból i dyskomfort wywołany przez podrażnioną śluzówkę jelit. Zmniejszają też ich napięcie i wsierają regenerację nabłonka narządów, co sprzyja odbudowie bariery jelitowej.

Ogromnym wsparciem dla układu pokarmowego jest również siemię lniane. Po zalaniu wodą tworzy charakterystyczny „kleik”, który – jak zauważa ekspertka – pokrywa śluzem powierzchnię jelit i redukuje kontakt treści pokarmowych z nabłonkiem jelit. Reguluje funkcjonowanie narządów. Dzięki wysokiej zawartości błonnika (ok. 28 g w stugramowej porcji) ułatwia wypróżnianie i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Przeciwdziała powstawaniu zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych.

Co jeszcze włączyć do diety, by wspomóc jelita?

Dietetyczka radzi również rozważyć suplementację maślanem sodu, dostępnym w kapsułkach. Związek ten stanowi źródło energii dla kolonocytów, czyli komórek jelita grubego, i może wspierać ich regenerację. Pomaga także utrzymać prawidłową funkcję bariery jelitowej, co ma znaczenie dla odporności i ogólnego samopoczucia. Warto jednak pamiętać, że suplementacja powinna być dopasowana indywidualnie i skonsultowana ze specjalistą.

Ostatnie miejsce na liście polecanych przez ekspertkę produktów zajmuje babka lancetowata. „Jest bogata w śluz roślinny, który tworzy ochronną warstwę osłaniającą jelita i zmniejszającą drażniący wpływ treści pokarmowej. Dodatkowo wzmacnia barierę jelitową, wspiera prawidłową perystaltykę i łagodzi objawy zapalenia, pomagając w odbudowie zdrowej mikroflory” – wyjaśnia Patrycja Cesarz w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Czytaj też:

Ten serek wiejski Polacy mijają w Biedronce. Dietetyk mówi wprost: to najlepszy wybórCzytaj też:

To jedna z najlepszych przekąsek na redukcji. Syci na długo i pomaga opanować apetyt