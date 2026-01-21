Bogactwo wapnia i białka. Najzdrowsze produkty mleczne zdaniem dietetyczki

Produkty mleczne to jedne z podstawowych artykułów spożywczych, które mamy w swojej lodówce. Ich jedzenie wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu na wielu poziomach. Są też smaczne, a niektóre z nich idealnie sprawdzają się jako szybka przekąska. Warto wybierać te, których jedzenie przynosi najwięcej korzyści dla naszego zdrowia.

Ekspertka poleca ten ser

Dietetyczka Anna Jędrej opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym zdradziła, jakie produkty mleczne warto włączyć do swojego codziennego jadłospisu. Pierwszym z nich jest parmezan.

Mała porcja, a wapnia tyle, że twaróg zostaje daleko w tyle – wyjaśniła ekspertka.

Jest to niezbędny minerał, aby nasz organizm funkcjonował w sposób prawidłowy. Przede wszystkim wzmacnia zęby i kości, ale też zapobiega osteoporozie. Bierze również udział w krzepnięciu krwi, pracy mięśni oraz przekazywaniu impulsów nerwowych. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić do osłabienia kości, ale także problemów z sercem. Dlatego ważne jest, by dbać o jego odpowiednią ilość w diecie.

Jakie jeszcze produkty mleczne warto jeść?

Kolejnym artykułem spożywczym, który jest polecany przez tę dietetyczkę, ale również przez innych ekspertów, jest skyr.

Bardzo dużo białka, dobrze syci, sprawdza się po treningu i „na szybko” – wyjaśniła.

Białko z kolei buduje i naprawia komórki w naszym ciele. Bierze także udział w produkcji enzymów i hormonów, które regulują wiele procesów w organizmie. Do tego pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, ponieważ daje uczucie sytości na dłużej, przez co nie sięgamy po kaloryczne i niezdrowe przekąski. Skyr możesz wymieszać z owocami, płatkami owsianymi, odrobiną miodu. W ten sposób powstanie pyszne, a do tego wartościowe śniadanie. Możesz użyć go też do smoothie lub zjeść w wersji wytrawnej z kawałkami warzyw (oczywiście, jeśli ma naturalny smak)

Ostatnim produktem, który warto włożyć do koszyka z zakupami, jest kefir.

Fermentowany klasyk dla jelit, pomocny przy wzdęciach i trawieniu – wyjaśniła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Ma on jednak znacznie więcej zalet. Zawiera wspomniany już wcześniej wapń oraz witaminy i minerały wspierające nasze zdrowie. Idealnie sprawdzi się także podczas odchudzania, ponieważ zawiera mało kalorii. Do tego jest bogaty w białko przy niewielkiej ilości tłuszczu.

