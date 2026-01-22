Od jutra w Biedronce 2+1 bez limitów. W tę niedzielę też spokojnie zrobisz zakupy

Idąc po większe zakupy do supermarketu, jesteśmy przygotowani, że zapłacimy naprawdę sporo. Warto więc korzystać z różnego rodzaju promocji, które pozwolą nam zaoszczędzić. Teraz naprawdę dobre okazje pojawiły się w Biedronce i to na produkty, które wykorzystuje niemal każdy z nas.

Tanie masło i makaron

W dniach 22–25 stycznia, czyli od czwartku do niedzieli (która jest niedzielą handlową) dobrym pomysłem jest zakup masła marki „Mlekovita”. Nabędziesz je w ramach promocji „2 plus 1 gratis”. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Nie obowiązuje żaden limit. Jeśli wiesz, że nie wykorzystasz teraz zrobionego zapasu masła, to śmiało możesz je zamrozić.

W tych samych dniach w Biedronce opłaci się również kupić makarony marki „Pastani”. Wszystkie z nich objęte są promocją „2 plus 2 gratis”. Kupując dwa opakowania tego produktu, kolejne dwa dostaniesz za darmo. Wszystkie paczki makaronu można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny to 8 sztuk (maksymalnie cztery gratis) na kartę „Moja Biedronka”.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

Kolejnym produktem, który warto włożyć do koszyka podczas najbliższych zakupów, jest olej z pestek winogron marki „Wyborny” (1 litr). Jest on objęty ofertą „1 plus 1”. Czyli przy zakupie jednego opakowania, za drugie nie będziesz musiał nic płacić. Każda z dwóch sztuk będzie kosztować 12 zł. Trzeba jednak posiadać kartę „Moja Biedronka”. Limit to dwie butelki na jedno konto.

W świetnej cenie dostaniesz też mleko UHT 3,2% marki „Wypasione”. Cena za sztukę to 1,99 zł (cena regularna to 4,49 zł). Rabat obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech opakowań. Pamiętaj jednak, że takie mleko możesz przechowywać nawet przez kilka miesięcy poza lodówką, jeśli nie jest otworzone. Limit 12 sztuk. Powyższe promocje również trwają od 22 do 25 stycznia.

