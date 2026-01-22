Ten napój piję w mroźne poranki zamiast kawy. Działa łagodniej i wspiera trawienie

Wiele osób zaczyna dzień od kawy wypitej w biegu – między jednym obowiązkiem a kolejnym. Zimą jednak aż prosi się o to, by na chwilę zwolnić. Zamiast pędu – ciepły kubek w dłoniach, chwila ciszy i poranek, który budzi się razem z nami. Dla mnie to mały rytuał, bez którego trudno wyobrazić sobie mroźny poranek.

Rozgrzewający napój na mroźne dni

Najprostszym wyborem jest herbata. Szczególnie polecana jest zielona herbata, która od lat uchodzi za jedną z najcenniejszych w codziennej diecie. Jest bogata w antyoksydanty, które wspierają organizm i pomagają mu radzić sobie z codziennym stresem. Do tego delikatnie pobudza, poprawia koncentrację i dodaje energii, ale bez nagłego „kopa”, jaki często daje kawa. Wiele osób sięga po nią również dlatego, że dobrze komponuje się z lekkim śniadaniem.

Jeśli zielona herbata nie jest twoim faworytem, świetną alternatywą będzie biała herbata. Pochodzi z tej samej rośliny, ale jest zbierana wcześniej i poddawana minimalnej obróbce. Dzięki temu zachowuje dużo naturalnych związków roślinnych. Ma łagodniejszy smak, a jednocześnie równie elegancki charakter, który idealnie pasuje do spokojnego poranka.

W obu przypadkach pamiętaj o jednym: nigdy nie zalewaj herbaty wrzątkiem. Zbyt wysoka temperatura psuje smak i aromat. Wystarczy trzymać się zaleceń z opakowania – to drobiazg, który robi ogromną różnicę. Warto w tym celu kupić termometr kuchenny (znajdziesz go w wielu sklepach internetowych, kosztuje kilkanaście złotych).

Zdrowe dodatki do herbaty na mroźne poranki

Choć pewnie wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że do herbaty dodajemy cukier, to warto zmienić ten nawyk. Postaw na naturalne produkty, które dodatkowo wpłyną pozytywnie na twoje zdrowie. Moim faworytem, zwłaszcza w zimie, jest imbir. Nie tylko nadaje naparowi przyjemnego smaku, ale też cudownie rozgrzewa. Dodatkowo ma potężne działanie przeciwzapalne. To, co jest istotne w zimie, to fakt, że imbir wspiera organizm w walce z infekcjami. Wspomaga też układ trawienny i metabolizm. Pomaga również przy wzdęciach i niestrawności.

Warto dorzucić też 2-3 goździki. Także mają właściwości przeciwbakteryjne, są pełne antyoksydantów, a do tego mogą delikatnie wspomóc regulację poziomu cukru we krwi. Żeby napar smakował jeszcze lepiej, można dodać plasterek pomarańczy i odrobinę miodu. Pamiętaj jednak, że nawet zdrowa herbata pita z tymi wartościowymi dodatkami nie jest „receptą na zdrowie”. Musisz każdego dnia dbać o swój organizm poprzez odpowiednie odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Czytaj też:

Bogactwo wapnia i białka. Najzdrowsze produkty mleczne zdaniem dietetyczkiCzytaj też:

Smakuje milionom Polaków, ale ma jeden problem. Dietetyczka pokazuje zdrowszą wersję