Ten niepozorny napój może wyciszać stany zapalne. Ekspertka zdradza prosty trik, który wzmacnia jego działanie

Przewlekły stan zapalny – nawet o niskim nasileniu – stanowi spore obciążenie dla organizmu. Stopniowo wpływa na metabolizm, odporność oraz ogólną kondycję ciała. Z czasem może zwiększać ryzyko rozwoju różnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza gdy towarzyszy mu nadmiar tkanki tłuszczowej. Nie jesteśmy jednak wobec tego zjawiska bezradni. Coraz więcej badań wskazuje, że codzienne wybory żywieniowe mogą wspierać naturalne mechanizmy organizmu odpowiedzialne za utrzymanie równowagi zapalnej.

Co pomaga wyciszyć przewlekły stan zapalny?

Naszym „sprzymierzeńcem” w walce z przewlekłym stanem zapalnym może być znany, choć niedoceniany nabiał – kefir. Jak zauważa dietetyk kliniczny dr Angelika Kargulewicz, to napój wyjątkowy, ponieważ dostarcza różnorodnych bakterii kwasu mlekowego i octowego, niepatogennych drożdży oraz innych bioaktywnych składników.

Szczególną uwagę warto zwrócić na jeden z nich – peptydy kefirowe. To im przypisuje się możliwe działanie modulujące odpowiedź zapalną. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez zespół tureckich naukowców. U ochotników, którzy przez sześć tygodni pili 200 ml kefiru dziennie, zaobserwowano obniżenie stężenia wybranych markerów stanu zapalnego, w tym interleukiny IL-8.

Redukcja poziomu IL-8 spowodowana stosowaniem kefiru może kontrolować odpowiedź zapalną poprzez hamowanie chemotaksji i aktywacji neutrofili – czytamy w pracy pod tytułem „The effect of kefir consumption on human immune system: a cytokine study”.

W praktyce oznacza to, że organizm może wysyłać mniej sygnałów zapalnych. Dzięki temu do tkanek napływa mniej komórek odpornościowych, a reakcja obronna układu immunologicznego nie ulega nadmiernemu nasileniu i nie wymyka się spod kontroli. Organizm ma wówczas większą szansę szybciej wrócić do stanu równowagi.

Jak wzmocnić przeciwzapalne działanie kefiru?

Składnikiem, który – jak wskazuje dr Angelika Kargulewicz – może pomóc w obniżeniu stanu zapalnego, a tym samym wzmocnić działanie kefiru są również prebiotyki, czyli różne frakcje, włókna pokarmowego (błonnika). Stanowi one pożywkę dla „dobrych” bakterii w jelitach. Sprzyja namnażaniu się korzystnych mikroorganizmów i wzmaga ich aktywność, co wpływa pozytywnie na układ odpornościowy. Ekspertka radzi, by łączyć kefir z nasionami babki płesznik, otrębami, płatkami owsianymi, chia czy siemieniem lnianym. Dobrze sprawdzą się też pestki dyni, a nawet sezam. Wystarczy około 10 g któregoś ze wskazanych produktów dodać do kefiru.

Czytaj też:

Smakuje milionom Polaków, ale ma jeden problem. Dietetyczka pokazuje zdrowszą wersjęCzytaj też:

Ten ser jemy tylko na pizzy, a to duży błąd. Jest lżejszy niż żółty i sprzyja sercu