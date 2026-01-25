Choć to słodki syrop, działa inaczej niż cukier. Lekarz wskazuje na potencjał melasy

Insulinooporność to jeden z częstszych problemów metabolicznych naszych czasów. Rozwija się stopniowo i przez długi czas może nie dawać wyraźnych objawów, a jednocześnie zwiększać ryzyko nadwagi, cukrzycy typu 2 czy nadciśnienia. Warto zaznaczyć, że omawiane obserwacje mają charakter wspierający i nie zastępują standardowego leczenia ani indywidualnych zaleceń lekarskich.

Lekarz wskazuje na potencjał filtrowanej melasy

W jednym z opublikowanych materiałów lekarz Marek Skoczylas zwrócił uwagę na wyniki badań, w których oceniano wpływ filtrowanej melasy na reakcję organizmu po posiłku. Jak tłumaczy, w określonych warunkach zaobserwowano wyraźne ograniczenie poposiłkowego wyrzutu insuliny, co może sprzyjać poprawie wrażliwości tkanek na jej działanie.

Według lekarza efekt ten może mieć znaczenie zwłaszcza u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, ponieważ mniejszy wyrzut insuliny po jedzeniu oznacza mniejsze obciążenie metaboliczne organizmu. Skoczylas podkreśla jednak, że nie chodzi tu o leczenie insulinooporności jako choroby, lecz o korzystną reakcję metaboliczną obserwowaną w badaniach naukowych.

Czym różni się filtrowana melasa od zwykłej?

Jak wyjaśnia ekspert, zwykła melasa to gęsty, ciemny syrop powstający jako produkt uboczny produkcji cukru z buraków lub trzciny cukrowej. Zawiera ona znaczną ilość cukrów, ale także składniki mineralne, witaminy oraz związki roślinne, w tym polifenole.

Filtrowana melasa to natomiast produkt, z którego usunięto dużą część cukrów, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych składników bioaktywnych. Choć cukry nadal są w niej obecne, ich ilość jest wyraźnie mniejsza, co – według lekarza – pozwala na obserwowanie korzystnego wpływu na poziom glukozy po posiłku.

Jak wyglądały badania nad filtrowaną melasą?

Lekarz Skoczylas opisuje badania, w których uczestnikom podawano filtrowaną melasę rozcieńczoną w wodzie na kilkanaście minut przed posiłkiem. Stosowane dawki były zróżnicowane i dostosowane do wielkości spożywanego posiłku.

W takich warunkach zaobserwowano nie tylko niższy poposiłkowy poziom glukozy, ale również istotne ograniczenie szczytowej odpowiedzi insulinowej. W wyższych dawkach efekt ten był wyraźniejszy, natomiast mniejsze ilości również przynosiły zauważalne zmiany metaboliczne.

Są to jednak wyniki badań przeprowadzonych w określonych warunkach i nie należy traktować ich jako uniwersalnej metody leczenia insulinooporności, lecz jako potencjalny element wspierający kontrolę glikemii.

Dlaczego melasa może działać w ten sposób?

Zdaniem lekarza kluczową rolę odgrywają związki fenolowe obecne w filtrowanej melasie, w tym m.in. kwas ferulowy. Substancje te mogą ograniczać tempo wchłaniania glukozy w jelitach oraz wpływać na poprawę wrażliwości komórek na insulinę. W praktyce oznacza to, że po posiłku do krwi trafia mniej glukozy i insuliny, a hormony obecne w organizmie są skuteczniej wykorzystywane przez komórki.

Gdzie kupić filtrowaną melasę?

Filtrowana melasa nie jest obecnie dostępna w standardowych sklepach spożywczych w Polsce. Można ją znaleźć głównie w zagranicznych sklepach internetowych. Pamietaj, że zwykła melasa – ze względu na wysoką zawartość cukrów – nie wykazuje takiego samego potencjału metabolicznego. W tradycyjnej melasie cukry mogą stanowić nawet do 80 procent składu, podczas gdy w wersji filtrowanej ich ilość jest znacznie niższa. Różnice dotyczą również zawartości polifenoli, które w filtrowanej melasie występują w większych ilościach.

Co warto zapamiętać?

Specjaliści podkreślają, że insulinooporność wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego dietę, aktywność fizyczną i – w razie potrzeby – leczenie farmakologiczne. Opisywane produkty mogą stanowić uzupełnienie zdrowego stylu życia, ale nie powinny być traktowane jako samodzielna metoda terapii.

Czytaj też:

Ten niepozorny napój może wyciszać stany zapalne. Ekspertka zdradza prosty trik, który wzmacnia jego działanieCzytaj też:

Bogactwo wapnia i białka. Najzdrowsze produkty mleczne zdaniem dietetyczki