Tę oliwę zawsze wkładam do koszyka w Biedronce. Dietetyczka mówi, na co zwrócić uwagę

O dobroczynnym wpływie oliwy z oliwek na zdrowie specjaliści mówią od lat i zachęcają do tego, by włączać ten tłuszcz do jadłospisu jak najczęściej. Może to przynieść organizmowi wiele korzyści – pod warunkiem, że sięgamy po produkt wysokiej jakości. Wbrew pozorom nie tak łatwo go znaleźć. Można się pogubić w „gąszczu” różnych propozycji dostępnych w popularnych sieciach handlowych. W podjęciu właściwej decyzji pomóc mogą rady dietetyczki Joanny Kryształ. Ekspertka wskazała, jaka oliwa w Biedronce – jej zdaniem – jest najlepsza i w pełni zasługuje na to, by trafiać na nasze stoły.

Ta oliwa z Biedronki to strzał w dziesiątkę

Według specjalistki na miano najlepszej oliwy zasługuje oliwa z oliwek ekstra vergine marki własnej Biedronka (Azeite de Moura DOP). Ten tłuszcz ma pewną wyraźną przewagę na tle „konkurencji”. Wyróżnia go między innymi Chroniona Nazwa Pochodzenia. To unijne oznaczenie jakości przyznawane wyłącznie wyrobom ściśle związanym z konkretnym regionem. Produkt powstaje w regionie Moura na południu Portugalii. Tam odbywają się wszystkie czynności związane z jego wytwarzaniem – poczynając od uprawy oliwek, a na butelkowaniu gotowego tłuszczu kończąc. Oliwa jest pozyskiwana za pomocą środków mechanicznych, co dodatkowo podnosi jej jakość.

Na co zwracać uwagę przy wyborze oliwy?

Kluczowe znaczenie ma – jak podkreśla dietetyczka Joanna Kryształ – jakość surowca i stopień przetworzenia. „Mieszanki olejów z dodatkiem oliwy nie dają tych samych korzyści i często mogą zmylić konsumenta, bo wyglądają podobnie na półce”– zaznacza ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Warto również zwracać uwagę na to, w jakich butelce jest przechowywany dany tłuszcz. Oliwa z oliwek nie lubi światła. Pod jego wpływem utlenia się i traci znaczną część swoich cennych właściwości. Szybciej też traci świeżość.

Czytaj też:

Ten makaron sprawdza się na redukcji. Pomaga też utrzymać cukier w ryzachCzytaj też:

Ten ser jemy tylko na pizzy, a to duży błąd. Jest lżejszy niż żółty i sprzyja sercu