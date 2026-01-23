Wzmacnia jelita, obniża cukier. Wystarczy łyżeczka dziennie

Swoje zdrowie możemy poprawić, sięgając po różnego rodzaju „superfoods”. Do najpopularniejszych z nich należą nasiona chia, które są źródłem błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3, białka oraz minerałów, takich jak wapń, magnez czy fosfor. Warto jeść również płatki owsiane. To z kolei produkt, który już od dawna jest uważany za zdrowe źródło energii. Dzięki beta-glukanom pomaga obniżać poziom cholesterolu i wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego. Do swojego jadłospisu warto włączyć też produkt, który nie jest w ogóle popularny w naszym kraju.

Ten proszek pomaga na jelita

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu polecił produkt, o którym słyszało naprawdę niewielu Polaków, a który znakomicie wpływa na nasze zdrowie. Mowa o inulinie. Jest to naturalny składnik z grupy fruktooligosacharydów, czyli związków, które mają szeroki wpływ na nasz organizm. Występuje on naturalnie w przyrodzie. Jak wyjaśnił specjalista, jego największe ilości znajdują się w roślinach takich jak cykoria, mniszek lekarski, dalia, łopian czy agawa. Czystą, wyizolowaną inulinę można kupić w sklepie w postaci białego proszku. Jak podkreślił ekspert – jest ona wielkim sprzymierzeńcem naszych jelit.

Usprawnia ona perystaltykę naszych jelit, a przeprowadzone badania jednoznacznie dowiodły, że pomaga przeciwdziałać przewlekłym zaparciom – powiedział.

Powołał się na badanie pod tytułem „Effectiveness of inulin intake on indicators of chronic constipation; a meta-analysis of controlled randomized clinical trials”. Dodał też, że aby uzyskać zadowalający efekt, wystarczy spożywać inulinę w ilości od około 3 do 15 gramów dziennie (jest to jedna niecała łyżeczka do maksymalnie trzech czubatych łyżeczek dziennie). Inulina jest też naturalnym probiotykiem, czyli składnikiem odżywczym dla dobroczynnych bakterii, które zamieszkują naszą mikrobiotę jelitową.

Zespół międzynarodowych badaczy opublikował obszerne opracowanie naukowe, w którym potwierdzono, że regularne dostarczanie inuliny sprzyja korzystnemu zwiększaniu liczebności bakterii z rodzaju Bifidobacterium – wyjaśnił.

Chodzi o badanie pod tytułem „Effect of chicory-derived inulin – type fructans on abundance of Bifidobacterium and on bowel function: a systematic review with meta-analyses”. Jeśli więc chcesz odbudować swoją mikroflorę jelitową, na przykład po zakończonej antybiotykoterapii, warto sięgnąć po inulinę.

Wpływ inuliny na poziom glukozy we krwi

Ekspert poleca też regularne spożywanie inuliny osobom, które zmagają się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Chodzi o osoby z cukrzycą, insulinoopornością czy ogólnie tych, którzy chcą obniżyć poziom cukru we krwi.

W 2019 i 2020 roku eksperci opublikowali dwie obszerne analizy badań naukowych, na podstawie których uznali, że inulina przyczynia się właśnie do obniżenia stężenia glukozy we krwi na czczo, a skuteczność takiego działania jest bardzo zadowalająca – powiedział dr Bartosz Kulczyński.

W przypadku podwyższonego poziomu cukru inulina będzie więc wartościowym dodatkiem do codziennego jadłospisu. Można ją dodać między innymi do napojów, koktajli, ale też zup, sosów czy wypieków.

