Wrzuć to do oleju przed smażeniem. Pączki, faworki i oponki nie będą się przypalać

Trwa karnawał, a już niebawem czeka nas tłusty czwartek. Z tych okazji przygotowuje się pączki, ale też faworki czy oponki. Choć można je kupić w cukierni, dla wielu osób domowe wypieki wciąż nie mają sobie równych – i słusznie. Problemem bywa jednak samo smażenie, ponieważ łakocie często się przypalają.

Co zrobić, żeby pączki się nie przypalały?

Okazuje się jednak, że jest bardzo prosty sposób, by sobie z tym poradzić. Smażenie karnawałowych słodkości okaże się znacznie prostsze, gdy wykorzystasz trik naszych babć, czyli dorzucisz do tłuszczu kawałek surowego ziemniaka (możesz też pokroić go na plasterki). Ten produkt zapobiega zbyt gwałtownemu wzrostowi temperatury oleju. Skrobia, która jest zawarta w ziemniaku, pochłania też drobinki mąki (oraz inne zanieczyszczenia), które mogą trafić do tłuszczu razem z ciastem. Osiadają one wtedy na warzywie. Przed smażeniem staraj się dokładnie omieść pączki czy faworki pędzelkiem z nadmiaru mąki.

Umytego, obranego i pokrojonego ziemniaka należy wrzucić do rozgrzanego oleju jeszcze przed smażeniem pierwszej partii faworków, pączków lub oponek.

Dlaczego olej pieni się podczas smażenia?

Za pieniący się olej podczas smażenia tych łakoci może odpowiadać między innymi to, że tłuszcz jest niskiej jakości. Może mieć on domieszkę wody. Ona w kontakcie z wysoką temperaturą gwałtowanie paruje, tworząc pęcherzyki. W ten sposób na powierzchni oleju formuje się gęsta piana.

Winne może być także nieodpowiednie rozgrzanie tłuszczu. Piana na patelni może się pojawić w dwóch sytuacjach. Zarówno wtedy, gdy tłuszcz jest za zimny, jak i wtedy, gdy jest on zbyt gorący. Warto więc zaopatrzyć się w specjalny termometr kuchenny. Kupisz go za kilkanaście złotych przez internet. Temperatura powinna wynosić około 180 stopni. Przestrzegaj też zasady, by nie smażyć zbyt dużej ilości faworków (lub pączków czy oponek) naraz. Jeśli porcje będą zbyt pokaźne, to ciasto obniży temperaturę oleju.

