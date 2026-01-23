Kupujesz wędliny w Biedronce? Dietetyk ostrzega: jedna ma tylko 53 proc. mięsa

Na śniadanie bardzo często jemy kanapki. Są szybkie i bardzo proste w przygotowaniu. Najpopularniejszym dodatkiem do nich, poza serem, jest wędlina. O ile jej jedzenie w odpowiednich ilościach nie jest niczym złym, to należy zwracać dużą uwagę na to, jakie dokładnie produkty wybieramy.

Najgorsze wędliny w Biedronce

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował na Instagramie nagranie, w którym wyjaśnił, jakich wędlin nie należy kupować w Biedronce, ponieważ może na tym ucierpieć nasze zdrowie.

„Pyszny Indyk” w ogóle nie powinien być dopuszczony do sprzedaży dla ludzi. Tylko 53 procent mięsa, a liczba dodatków przeraża – powiedział.

Chodzi o szynkę z indyka „Pyszny indyk”. Kolejną „tragedią” według eksperta jest mielonka tyrolska. „Nikomu bym nie polecił” – zauważył. Szynka gotowana i polędwica drobiowa marki „Kraina Wędlin” zdaniem eksperta również nie powinny trafić do koszyka podczas zakupów. Mają 75 procent mięsa, a więc według opinii specjalisty „jest lepiej, ale dalej źle”.

Jak wybrać dobrą wędlinę?

Najlepsza wędlina to taka, która ma krótką listę składników. Na pierwszym miejscu powinno znajdować się mięso. Szukaj takiej, która ma go w swoim składzie co najmniej 90 procent. Unikaj tych, w których mięso stanowi tylko 60–70 procent, a reszta to wypełniacze (czyli dodatki technologiczne). Warto również pamiętać, że najlepszej jakości wędliny często znajdziemy w otwartych punktach mięsnych w marketach lub w wyspecjalizowanych sklepach mięsnych. Tam mamy duży wybór produktów o prostym składzie, a o ich pochodzenie i sposób produkcji możemy dopytać sprzedawcę.

Co wybrać z produktów, które są ułożone na sklepowych półkach w lodówce? Pierś pieczona z indyka marki „Kraina Wędlin” ma 98 procent mięsa, a więc jest to produkt godny polecenia według dietetyka. Polędwica wiejska sądecka tradycyjna marki „Biedronka” to także produkt, który ma wiele plusów. Między innymi dużą zawartość białka (ok. 27 gramów na 100 gramów produktu) oraz prosty, krótki skład. „Wadą jest liczba kalorii i ilość tłuszczu” – podsumował specjalista od zdrowego odżywiania. Dobrym wyborem będą też szynka i schab marki „Kraina Wędlin”. Najlepiej kupić jednak wędlinę „Głodniaki” według dietetyka.

