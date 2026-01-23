Ta „herbatka” chroni wątrobę. Dietetyczka zdradza, kiedy najlepiej ją pić

Ten napój to napar z imbiru – jednej z najstarszych roślin uprawnych na świecie, której właściwości wykorzystywane są od tysięcy lat. Choć imbir od dawna znany jest w medycynie naturalnej, wciąż pozostaje przedmiotem zainteresowania naukowców, którzy badają jego wpływ na różne obszary zdrowia, w tym funkcjonowanie wątroby.

Jak napar z imbiru działa na wątrobę?

Związki bioaktywne zawarte w imbirze wykazują działanie hepatoprotekcyjne. Zmniejszają stany zapalne tkanek. Chronią komórki wątroby przed uszkodzeniami i stresem oksydacyjnym wywołanym przez nadmierną aktywność wolnych rodników. Wspierają pracę narządu. Tym samym wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn. Warto pamiętać, że jednym z kluczowych zadań wątroby jest detoksykacja. To właśnie w niej neutralizowane są substancje potencjalnie szkodliwe, które trafiają do krwi wraz z pożywieniem, lekami czy alkoholem. Hepatocyty przekształcają toksyny w związki mniej aktywne biologicznie, które następnie mogą zostać wydalone z organizmu wraz z żółcią lub moczem.

Hepatoprotekcyjne działanie imbir zawdzięcza – jak podkreśla dr Angelika Kargulewicz – obecnym w nim związkom bioaktywnym „Tutaj warto by wymienić, chociażby gingerol. Ta substancja odpowiada za charakterystyczny piekący smak kłącza. W imbirze znajdziemy też shoagol, zingeron czy paradol. Co ciekawe nie wszystkie te substancje są aktywne w surowym kłączu imbiru. Niektóre z nich ulegają aktywacji pod wpływem podgrzewania, gotowania czy też suszenia. Taka sytuacja dotyczy na przykład zingeronu, który ma bardzo dużą siłą bioaktywną, przeciwzapalną i antyoksydacyjną. Dlatego warto przygotować sobie napar imbirowy” – podkreśla ekspertka w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Inne cenne właściwości imbiru

Warto podkreślić, że imbir wywiera również pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Usprawnia metabolizm, co przekłada się na szybsze usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Pozwala też łatwiej uporać się z różnymi dolegliwościami gastrycznymi, takimi na przykład jak wzdęcia, zaparcia, mdłości czy uczucie ciężkości lub pełności. Co więcej, wzmaga wydzielanie żółci i soków żołądkowych, dzięki czemu organizm lepiej radzi sobie z trawieniem, zwłaszcza tłustych i „ciężkich” potraw.

Jak zrobić napar z imbiru?

Dr Angelika Kargulewicz zaleca, by zetrzeć świeże kłącze imbiru, zalać je wodą i gotować przez około 8 minut. Po przestudzeniu napoju można dodać odrobinę miodu lub soku z cytryny. Dla wzmocnienia działania bioaktywnego warto dorzucić szczyptę kurkumy i pieprzu, które poprawiają biodostępność składników aktywnych.

Napar z imbiru najlepiej pić między posiłkami, pamiętając, że stanowi on element zdrowej diety, a nie zamiennik leczenia chorób wątroby.

