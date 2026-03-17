Polacy często z niego rezygnują. Dietetyczka mówi, który chleb pomaga utrzymać cukier w ryzach

Insulinooporność bywa nazywana epidemią XXI wieku. Współcześnie zmaga się z nią coraz więcej ludzi w różnym wieku. Gdy organizm przestaje reagować na insulinę tak skutecznie jak wcześniej, utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi staje się trudniejsze. Wiele osób wychodzi z założenia, że źródłem problemu jest pieczywo i wykreśla je ze swojego jadłospisu. Tymczasem chleb wcale nie musi powodować „skoków” cukru we krwi. Wręcz przeciwnie – może pomóc w ustabilizowaniu stężenia glukozy. Trzeba tylko wybrać odpowiedni produkt. Znana dietetyczka Marta Tomasik-Czogała radzi, po jaki chleb sięgać.

Jaki chleb jest najlepszy przy insulinooporności?

Zdaniem ekspertki najlepszym wyborem dla osób z insulinoopornością jest chleb na zakwasie. Ma niższy indeks glikemiczny niż inne rodzaje pieczywa. W efekcie nie powoduje gwałtownego wzrostu stężenia glukozy w organizmie. Po jego spożyciu poziom cukru rośnie wolniej. Kwas mlekowy obecny w produkcie opóźnia opróżnianie żołądka. Podobnie działa sam proces fermentacji.

Po zjedzeniu kanapki z pieczywa na zakwasie rzadziej będziesz zerkać w stronę szuflady ze słodyczami– podkreśla specjalistka w opublikowanym materiale.

Dłuższe uczucie sytości po posiłku i mniejszy apetyt na przekąski to niejedyne korzyści, jaką niesie za sobą włączenie do jadłospisu omawianego bochenka. Pieczywo tego typu zawiera bakterie kwasu mlekowego. To naturalny probiotyk, który wpływa pozytywnie na stan mikrobioty, wzmacnia barierę jelitową i pośrednio reguluje gospodarkę hormonalną organizmu. Wspomaga też jego mechanizmy obronne.

Co jeszcze daje jedzenie chleba na zakwasie?

Zboża naturalnie zawierają kwas fitynowy, który może ograniczać wchłanianie niektórych minerałów. Zakwas neutralizuje ten związek i zmniejsza jego ilość. W rezultacie wchłanianie niektórych minerałów staje się znacznie łatwiejsze. „Dzięki temu twój organizm przyswaja o wiele więcej żelaza, cynku i magnezu. Twoja tarczyca bardzo to lubi!” – zauważa Marta Tomasik-Czogała.

