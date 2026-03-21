Dietetyk kupuje tylko te dwie bułki z Biedronki. Resztę omija szerokim łukiem

Wiele osób kupuje bułki w Biedronce. Doktor Michał Wrzosek również. Nie sięga jednak po pierwszy lepszy towar leżący na półce. Do jego koszyka trafiają zwykle dwa konkretne produkty. Zdecydowanie wyróżniają się na tle „konkurencji”. Sprawdź, co dokładnie wybiera ekspert i dlaczego.

Jakie bułki z Biedronki poleca dietetyk?

Specjalista najchętniej sięga po grahamki. Ich największym atutem jest relatywnie prosty oraz krótki skład. Na pierwszym miejscu znajduje się mąka graham (52 procent), czyli pełnoziarnista mąka pszenna. Dzięki temu dostarcza dużych ilości błonnika i białka – odpowiednio 6,1 oraz 11 g w stugramowej porcji. Oba te związki odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Błonnik wspomaga perystaltykę jelit, wpływa pozytywnie na mikrobiotę i poprawia przyswajanie substancji odżywczych pochodzących z pokarmu. Zwiększa też uczucie sytości po posiłku i przeciwdziała zaparciom. Z kolei białko stanowi główny budulec tkanek. Bierze udział w transportowaniu tlenu do komórek, reguluje trawienie i wzmacnia układ odpornościowy

Michał Wrzosek poleca również bułkę śniadaniową pełnoziarnistą. Ona również może się pochwalić wysoką zawartością wskazanych wcześniej składników. W 100 gramach tego produktu znajdziemy 8,1 g błonnika i 9,7 g białka. Warto podkreślić, że pieczywo dostępne w Biedronce jest wypiekane z ciasta głęboko mrożonego. Wbrew pozorom nie wpływa to negatywnie na jego jakość. Ma ono taką samą wartość odżywczą jak wyroby przygotowywane na bazie świeżych surowców.

Tych produktów lepiej nie kupuj

Jednocześnie ekspert przestrzega przed zakupem ciast gotowych dostępnych w Biedronce. „Dla mnie to jest taki typowy produkt, który omijałbym szerokim łukiem. Nienawidzę jedzenia, które jest niesmaczne i jednocześnie niezdrowe” – podkreśla w opublikowanym nagraniu. Warto zaznaczyć, że odradzane wypieki na ogół należą do wyrobów wysokoprzetworzonych. Dostarczają sporej dawki tak zwanych pustych kalorii i mają znikomą wartość odżywczą.

