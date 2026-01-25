Ta śmietana ma tylko jeden składnik. Sprawdź to, zanim wrzucisz inną do koszyka

Wiele osób wychodzi z założenia, że śmietana kremówka to po prostu śmietanka. Tymczasem poszczególne produkty w sklepowych lodówkach mogą się bardzo między sobą różnić. Jeden z nich przykuł szczególną uwagę twórcy cyfrowego i miłośnika gotowania, który znany jest jako Mr Giboneg. Co ciekawe, tego wyjątkowego wyrobu nie ma w Lidlu ani w Biedronce. Można go znaleźć w innej sieci. Zobacz, gdzie warto zrobić zakupy.

Jaka śmietana kremówka jest najlepsza?

Dobrym wyborem jest śmietanka 30% marki Janaturalnie. Nie zawiera żadnych stabilizatorów, regulatorów kwasowości, substancji poprawiających konsystencję czy innych dodatków technologicznych. Co więcej, producent zamieścił na opakowaniu informację „bez karagenu”. To ważne, bo wiele wyrobów nabiałowym dostępnych obecnie na rynku ma go w swoim składzie. Tymczasem pojawia się coraz więcej doniesień na temat potencjalnej szkodliwości tego związku. Niemieccy naukowcy doszli do niepokojących wniosków.

Nasze badania sugerują, że spożywanie karagenu [...] może upośledzać barierę jelitową. Jej uszkodzenie niesie za sobą długoterminowe konsekwencje zdrowotne i zwiększa ryzyko rozwoju chorób zapalnych– podkreśla prof. Robert Wagner, jeden z autorów badania.

To niebezpieczeństwo pojawia się w sytuacji, gdy związek jest przyjmowany w dużych ilościach. Trzeba jednak pamiętać, że występuje on w wielu artykułach spożywczych, takich jak na przykład jogurtach, napojach roślinnych, lodach, gotowych sosach, a nawet wędlinach i słodyczach. Dlatego nieświadomie możemy spożywać go w całkiem sporych „dawkach”. Specjaliści nie mają wątpliwości, że warto ograniczać udział karagenu w diecie i rezygnować z jedzenia produktów wzbogaconych o ten składnik.

Co jeszcze warto wiedzieć o najlepszej śmietanie kremówce?

Polecany nabiał zawiera wyłącznie jeden składnik – pasteryzowaną śmietankę. Można go znaleźć w ofercie innych znanych i lubianych sieci. Nie cieszą się one jednak tak dużą popularnością, jak Biedronka czy Lidl. Mowa między innymi o Dino. Opakowanie o pojemności 200 mililitrów kosztuje niespełna 3-4 złote.

