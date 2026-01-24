Jadła to codziennie i dożyła 117 lat. Ten produkt z lodówki zaskoczył naukowców

Procesu starzenia nie da się zatrzymać, jednak tempo tego fizjologicznego zjawiska można spowolnić. Dojrzały wiek nie musi oznaczać utraty dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest historia Marii Branyas Morera, uznanej za najstarszą osobę na świecie. W chwili śmierci miała 117 lat.

Superstulatka wzbudziła zainteresowanie wielu ekspertów z różnych dziedzin nauki. Jej przypadkowi przyjrzał się bliżej dr Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny, który swoimi spostrzeżeniami podzielił się w mediach społecznościowych:

Szczegółowa analiza biologiczna (multiomiczna) kobiety, która dożyła 117 lat pokazuje, jak czynniki genetyczne, epigenetyczne, metaboliczne, immunologiczne i mikrobiota mogą leżeć u podstaw ekstremalnej długowieczności u kobiet.

Zwróciła przy tym uwagę na jedną zaskakującą kwestię. Sprawdź, o co chodzi.

Ekstremalna długowieczność „pod lupą”

Zanim Maria Branyas Morera zmarła, podjęła decyzję o przekazaniu swojego ciała do celów badawczych. Dzięki temu naukowcy mogli dokładniej przeanalizować mechanizmy, które pozwoliły jej dożyć tak sędziwego wieku. Eksperci przeanalizowali m.in. metabolizm, geny, epigenom oraz mikrobiotę jelitową kobiety.

Wyniki okazały się zaskakujące. Wiek biologiczny i metrykalny superstulatki nie pokrywały się. Zgodnie ze wskazaniami zegara epigenetycznego była ona biologicznie młodsza o ponad 20 lat, co odpowiadało wiekowi około 97 lat. Okazało się, że procesy zapalne zachodzące w organizmie Marii Branyas Morera były wyraźnie spowolnione.

Utrzymywała stabilność genomu i ochronę przed ekspresją szkodliwych sekwencji DNA. – wyjaśnia dr Łukasz Sobkowiak.

Dlaczego superstulatka dożyła tak dojrzałego wieku?

Badaczom nie udało się zidentyfikować wszystkich mechanizmów stojących za długowiecznością Marii Marii Branyas Morera. W dużej mierze to zasługa genów. „Nie można jednak wykluczyć, że istotną rolę odegrały również nawyki i środowisko życia. Przykładowo, superstuletnia kobieta spożywała duże ilości jogurtów [jadła je codziennie – przyp.red]. To z kolei wiąże się z niższą masą ciała oraz mniejszym ryzykiem cukrzycy typu drugiego, a także z redukcją tkanki tłuszczowej i ryzyka rozwoju insulinooporności […] Uważamy, że korzystny wpływ spożywania jogurtów — poprzez modulację ekosystemu jelitowego — mógł przyczynić się do jej dobrego samopoczucia i osiągnięcia bardzo zaawansowanego wieku. – czytamy w artykule pod tytułem „The multiomics blueprint of the individual with the most extreme lifespan”.

