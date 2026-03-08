Cukier, syrop, maltodekstryna… Masz to w filiżance? Dietetyk ostrzega przed cappuccino z Biedronki

Doktor Michał Wrzosek chętnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu dietetyki. Radzi nie tylko jak zrzucić nadprogramowe kilogramy i zadbać o swoją kondycję. Podpowiada też, jak dokonywać świadomych wyborów konsumenckich. Niedawno wybrał się do Biedronki i pokazał, jakie produkty najchętniej wkłada do koszyka. Wskazał również te, które omija szerokim łukiem. Na szczycie jego „czarnej listy” znalazł się popularny artykuł spożywczy. Sięga po niego wiele osób. Sprawdź, czy też masz go w swojej kuchni.

Tego produktu nie warto kupować w Biedronce

Dietetyk stanowczo odradza zakup cappuccino o smaku makaronika malinowego marki Cafe d'Or. Jego skład pozostawia bowiem bardzo wiele do życzenia. Na pierwszym miejscu znajduje się cukier, na drugim – syrop glukozowy, a na trzecim – maltodekstryna. Wszystkie te związki należą do węglowodanów prostych. Są łatwo przyswajane przez organizm. Powodują też szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Ich nadmiar w diecie może przyczynić się do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład insulinooporność, zaburzenia lipidowe, stłuszczenie wątroby czy cukrzyca typu drugiego. Sprzyja też podjadaniu i utrudnia kontrolowanie masy ciała, co z kolei przekłada się na wyższe ryzyko nadwagi i choroby otyłościowej.

No serio, gorzej się nie da – podsumowuje dr Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

Co pić zamiast smakowego cappuccino?

Znacznie zdrowszą alternatywą dla smakowego cappuccino jest zwykła „mała czarna”. Kawa ma wiele prozdrowotnych właściwości. Dostarcza cennych polifenoli, w tym kwasu chlorogenowego. Związek ten jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Neutralizuje wolne rodniki, chroni organizm przed stresem oksydacyjnym i opóźnia procesy starzenia. Regularne sięganie po kofeinowy napar w umiarkowanych ilościach (2-3 filiżanki dziennie) wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju wielu rozmaitych chorób, między innymi cukrzycy typu drugiego czy raka jelita grubego. W dodatku napój poprawia koncentrację, czujność i wydolność fizyczną, dlatego bywa naturalnym wsparciem w pracy umysłowej i podczas aktywności sportowej.

